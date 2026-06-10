טראמפ מטיל ספק: "לא יודע אם ביבי רוצה להמשיך בפוליטיקה"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, העלה אמש (שלישי) סימני שאלה בנוגע לעתידו הפוליטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בשיחה עם הכתב ג'ונתן קארל מרשת ABC, טראמפ הביע ספק האם נתניהו בכלל מעוניין להמשיך את דרכו בפוליטיקה ולהתמודד בבחירות הקרובות.

"זו שאלה פתוחה האם ביבי רוצה להמשיך בפוליטיקה ולרוץ בבחירות הקרובות", מסר טראמפ לכתב. הנשיא האמריקני הוסיף והבהיר: "אני לא יודע, הייתה לו קריירה מדהימה. האם הוא ימשיך? כי הוא ראש ממשלה בעת מלחמה, ובעוד זמן קצר ננצח את המלחמה הזו בדרך כזו או אחרת".

דבריו של טראמפ מגיעים בעיתוי מעניין במיוחד, שכן רק לפני חודש ספור גייס נתניהו את הנשיא האמריקני למה שנראה כפתיחת קמפיין הבחירות שלו. ראש הממשלה פרסם בערוץ הטלגרם שלו סרטון ערוך עם קולו של טראמפ מביע תמיכה בו, על רקע המלחמה המתמשכת.

בסרטון שהפיץ נתניהו נראה הנשיא האמריקני מדבר בשבחו, כשדבריו נלקחו ממספר נאומים שנשא בעבר. בין היתר נראים השניים לוחצים ידיים על רקע דגלי ישראל וארה"ב, כשטראמפ אומר: "אם לא היה להם ראש ממשלה חזק, ייתכן שישראל לא הייתה קיימת. מנהיגים אחרים יכלו להיות בתפקיד, אבל הם היו מפסידים - הוא ניצח".

בירושלים נמנעו מלהגיב באופן רשמי לדברי הנשיא האמריקני.