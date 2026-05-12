תיעוד תקיפת החשוד ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל מסר היום (שלישי) כי לפני זמן קצר, כחלק מפעילות סיוע של חיל האוויר לכוחות הלוחמים בדרום לבנון, בוצע ניסיון שיגור כושל של טיל זעיר קרקע-אוויר לעבר כלי טיס. על פי הנמסר, אין נזק ואין נפגעים לכוחות צה"ל.

בסגירת מעגל מהירה, חיל האוויר תקף חשוד שנמלט מיד לאחר מכן ממרחב השיגור על גבי אופנוע. הפעילות מתבצעת במסגרת מבצע שאגת הארי, כאשר כוחות צה"ל ממשיכים לפעול במרחב דרום לבנון למניעת התבססות של ארגון הטרור חיזבאללה. יירוט מטרות אוויריות חשודות בנוסף לניסיון השיגור הכושל, חיל האוויר יירט מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות באזור. חיל האוויר ממשיך לפעול בשמי לבנון ולסייע לכוחות הקרקעיים בהתקפה ובהגנה. תשעה מחבלים התקרבו לכוחות ברצועת עזה | כך הם טופלו ב. ניסני | 12:34 כפי שדיווחנו בכיכר השבת, מאז תחילת הבנות הפסקת האש חיסלו כוחות צה"ל וחיל האוויר יותר מ-350 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה, במקביל לתקיפת למעלה מ-1,100 מטרות טרור שזוהו במרחב.

פעילות כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני במרחב הליטאני ( צילום: דובר צה"ל )

חיזבאללה שיגר רחפני נפץ

באירוע נוסף שהתרחש מוקדם יותר היום, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. על פי הנמסר מדובר צה"ל, אין נפגעים לכוחותינו.

האירועים מצטרפים לשורה של ניסיונות תקיפה של ארגון הטרור כלפי כוחות צה"ל הפועלים במרחב. כידוע, רחפני הנפץ מהווים אתגר מבצעי משמעותי עבור כוחות הביטחון, בשל יכולתם לפעול בשקט ובדיוק.

פעילות כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני במרחב הליטאני ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות מבצעית נרחבת במרחב

בימים האחרונים נרשמת עלייה בפעילות המבצעית של כוחות צה"ל במרחב דרום לבנון. כוחות חטיבת גולני בפיקוד אוגדה 36 פועלים במבצע מיוחד לטיהור מרחב הליטאני והשיגו שליטה מבצעית במרחב. במהלך המבצע, חיל האוויר תקף יותר מ-100 מטרות קרב בסיוע לכוחות במרחב.

הפעילות המבצעית כוללת איתור והשמדת תשתיות טרור, חיסול מחבלים בקרבות פנים מול פנים, וסיכול ניסיונות של ארגון הטרור לשגר רקטות ורחפני נפץ לעבר שטח ישראל. בדובר צה"ל הבהירו כי הפעילות מתבצעת בהתאם להנחיות הדרג המדיני, תוך דגש על הסרת איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים במרחב.