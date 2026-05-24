למרות המתקפות החריפות של הנשיא גוסטבו פטרו נגד ישראל, צבא קולומביה לא מוותר על "כיפת הברזל" | בעוד גוסטבו פטרו משתלח בישראל מעל כל במה, הוא משלים את רכישת מערכת ה'ברק' במיליוני דולרים | כך מנצח האינטרס הביטחוני את הנאומים הפוליטיים (צבא, בעולם)
על רקע ריבוי תקריות כטב"מים רוסיים, קופנהגן בחרה להשקיע כ־9 מיליארד דולר במערכות הגנה אוויריות מתוצרת נורווגיה, גרמניה וצרפת - תוך דחיקת התעשייה האווירית הישראלית, החלטה שמגיעה על רקע מתיחות מדינית גוברת בעקבות המלחמה בעזה (בעולם, טכנולוגיה)
הצבא הגרמני ירכוש 200 רכבי לחימה קלים מתוצרת מיזם משותף של אלתא והתעשייה הגרמנית FFG, בהיקף של עשרות מיליוני אירו | הרכב המבוסס על דגם ה־ZD הישראלי, ישמש יחידות מובחרות וכולל מערכות שליטה מתקדמות ויכולת נשיאת חימוש מגוון (כלכלה, בעולם)