רבני נתניה: איסור מוחלט להיכנס לחוף צאנז בעקבות קריסת המצוק

בהוראה חריגה ומחייבת, פרסמו רבני נתניה הבוקר (רביעי) שלט המורה על איסור מוחלט להיכנס לחוף צאנז המופרד, זאת בעקבות קריסת המצוק במקום והטרגדיה הכפולה שפקדה את משפחת שפיגל לפני כשבועיים. השלט, שהוצב בכניסה לחוף, מזהיר בלשון חדה: "ונשמרתם מאד לנפשותיכם - קיים איסור חמור ומוחלט לרדת לחוף צאנז המופרד".

על פי ההודעה שפרסמו הרבנים, ההחלטה התקבלה "לאחר התייעצות עם גורמי המקצוע והבטיחות", תוך הדגשה כי "אין מציל בחוף" ו"מדובר בסכנת נפשות של ממש". הרבנים הוסיפו כי "חובתנו על פי ההלכה לשמור מכל משמר על שלומם ובטחונם של הציבור, ובפרט על ילדינו היקרים".

על השלט חתומים רבים מרבני העיר, ביניהם הרב משה בן משה, הרב רפאל רובין, הרב יהושוע רוזנברג, הרב קובי לוי, הרב הלל דויטש, הרב יוסף חיים גבאי, הרב פנחס שקד, הרב מרדכי לוינשטיין והרב משה תורג'מן. הרבנים קראו לציבור "להישמע להנחיות, ולהימנע מהגעה למקום עד להסדרת הבטיחות והודעה רשמית על פתיחת החוף מחדש".

כזכור, לפני כשבועיים התרחש האסון הטראגי בחוף צאנז, כאשר שני אחים – יששכר דב ואברהם ישעיהו שפיגל – נסחפו לעומק הים וטבעו למוות. יששכר דב בן ה-21 חולץ מהמים באותו יום כשהוא במצב אנוש, והחזיר את נשמתו הטהורה ליוצרה מספר ימים מאוחר יותר במרכז הרפואי לניאדו. אחיו אברהם ישעיהו בן ה-17 נעדר במשך כשבוע וחצי, עד שגופתו אותרה ביום ראשון השבוע.

הטרגדיה הכפולה זעזעה את עולם התורה כולו. האב, הגאון רבי שלמה שפיגל ראש החבורה במיר, שיגר מכתב מטלטל לתלמידיו בו כתב: "ביום שישי האחרון בשעות הבוקר, בשעות שלפני המבול שנחת עלי, ישבתי ושיננתי את פרשת השבוע. כשעברתי על הפסוק 'וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'', נזכרתי שהעולם אומר ששבוע זה מסוגל לאסונות, וב"ה שהשבוע עבר בלי כלום. כך חלף בראשי, אבל שכחתי שהשבוע עוד לא נגמר".

חבר מועצת העיר, הרב דב שטמר, התריע בעקבות האסון כי החוף הנפרד בנתניה מוזנח ומסוכן. לדבריו, "למרות פניות חוזרות ונשנות לאורך השנים, לא בוצעו פעולות מספקות לשדרוג החוף ולהתאמתו להיקף השוהים ולדרישות הבטיחות והנגישות". הרב שטמר הדגיש את הצורך הדחוף בפרסום ברור ומותאם לציבור החרדי, שיבהיר את מצב החוף ואת הסכנות הכרוכות בשהייה בו.

במהלך ימי החיפושים אחר אברהם ישעיהו, התגייסו מאות אזרחים מכל רחבי הארץ והצטרפו למאמצי האיתור. למעלה מ-250 מתנדבים הגיעו באמצע הלילה לחוף בלו ביי ונטלו חלק בסריקות רגליות לאורך קו החוף, לצד מתנדבי זק"א שפעלו ברציפות מאז תחילת האירוע.

ההוראה הרבנית החריגה לסגירת החוף באה להדגיש את חומרת המצב ואת האחריות ההלכתית לשמירה על חיי אדם. הרבנים הבהירו כי האיסור יישאר בתוקף "עד להודעה חדשה", וקראו לציבור להישמע להנחיות ולהימנע מכל כניסה לאזור עד להסדרת הבטיחות המלאה במקום.