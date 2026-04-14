החיפושים אחרי בחור הישיבה שנעדר מתרחבים; כלבים מיוחדים הובאו

החיפושים אחר אברהם ישעיהו שפיגל, הנער החרדי בן ה-17 שטבע בחוף צאנז בנתניה ביום שישי האחרון, נמשכים ללא הפסקה. היום (שלישי) בשעות אחר הצהרים הוקפצו גם כלבני יכ"ל כדי לסייע בחיפושים בקו החוף, ולבחון דרכים בהפעלת כלבי הרחה מיוחדים אחר תלמיד הישיבה שנעדר מאז יום שישי וקיים חשש ממשי לחייו.
מפקד יכ"ל, יקותיאל (מייק) בן יעקב, ביחד עם מפקד היחידות המיוחדות של זק"א חיים אוטמזגין, בודקים אפשרות לשלוח צוות כלבנים עם כלבים בשיתוף עם סירה של זק"א לחיפושים בים. כך נמסר.
מפקד יכ"ל אמר: "התרשמתי מאוד מהמסירות והמקצוענות של הצוללים של זק"א. בחנו ביחד הפעלתם של כלבי הרחה בשילוב עם הצוותים בשטח. כולנו מתפללים לבשורות טובות ולאיתורו המהיר של אברהם ישעיהו בן שושנה".
במקביל בזק"א מסרו הערב כי עם רדת הערב, הסתיימו פעולות החיפוש של היחידות המיוחדות, יחידת הצוללים ויחידת הרחפנים, בחוף בלו ביי בנתניה.
"בסיום יום הפעילות נערכה הערכת מצב וסיכום של היחידות המיוחדות, לקראת המשך החיפושים מחר, בראשות חיים אוטמזגין, מפקד היחידות המיוחדות בזק"א, בהשתתפות, סגן מפקד מחוז מרכז בזק"א, משה וקס, וראש צוות זק"א בנתניה, אליעזר ליפשיץ", נמסר.
במקביל, מתנדבי זק"א מרחב שרון - צוות נתניה, בסיוע מתנדבים נוספים, ממשיכים בסריקות רגליות יחד עם יחידת הג'יפים לאורך קו החוף, פעילות שתימשך ברצף וללא הפסקה לאורך כל הלילה, כפי שנעשה בלילות האחרונים, כאשר הכוחות אינם עוזבים את השטח.
ישראל גודלבסקי, מפקד זק"א מרחב שרון, מסר: "החיפושים לא נפסקים לרגע. עם סיום פעילות הצוללים אנחנו ממשיכים מיד לסריקות רגליות לאורך כל קו החוף, תוך חלוקת גזרות מדויקת בין הצוותים. נמשיך לפעול ברציפות עד לאיתור הנעדר."
