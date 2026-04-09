פריצת סייבר מאסיבית למרכז מחשוב-העל בטיאנג'ין חשפה כמות אדירה של מידע צבאי מסווג, הכולל סימולציות תקיפה ושרטוטי נשק רגישים | ההאקרים, המכנים עצמם "Flaming China", מציעים למכירה נתונים על פרויקטי חמקנות וטילים שאמורים היו להישאר חסויים למשך שנים (חדשות בעולם)
רוסיה מודה כי הוצאות המלחמה ב-2025 יזנקו ל-138 מיליארד דולר, המהווים כ-82% מתקציב הביטחון שלה. על פי דיווח באתר Meduza, הנתונים חושפים גירעון מעמיק וצניחה חדה בהכנסות הנפט, בעוד קייב קוראת להגברת הסנקציות כדי למוטט את הכלכלה הרוסית (כלכלה, בעולם)
ב-1 בספטמבר 1985, צוות אמריקאי-צרפתי בראשות ד"ר רוברט באלארד גילה את שרידי הטיטאניק בקרקעית האוקיינוס, אך כעת מתברר שבאלארד פעל במקביל במשימת מודיעין סודית של הצי האמריקאי | בזכות טכנולוגיה חדשנית ותחבולה מתוחכמת, נסללה דרך לעידן חדש בחקר הים וחשפה סודות בני עשרות שנים (בעולם)
מה גורם לנו לרצות להיות הראשונים שמבשרים חדשות, למה זה כל כך ממכר – ואיך הרשתות החברתיות, הפומו והביולוגיה שלנו חוברים יחד לדחף הזה? | מסע פסיכולוגי-תרבותי בעקבות הנטייה האנושית "לרוץ לספר ראשונים" (פסיכולוגיה)
סערה פרצה בממלכה המאוחדת בימים האחרונים לאחר שמשרד ההגנה הבריטי חשף פרטי מידע מסווגים שעלולים לסכן את הכוחות המיוחדים של בריטניה | לוחמים לשעבר ביחידות המיוחדות טענו כי מדובר ב"הפרה מחפירה של הכללים הרגישים ביותר של הממשלה עצמה, המועילה לאויבנו" (בעולם)