בזמן שחברי כנסת אחרים יוצאים לפגרה או נעלמים מהשטח, ב'דה מרקר' פרסמו היום כתבה אודות הפעילות הברוכה של ח"כ אורי מקלב, בטענה שלמרות שהוא התפטר מתפקידו במשרד התחבורה, הוא עדיין ממשיך לעבוד ולהילחם על כל אוטובוס וכל קו בריכוזים החרדיים (חדשות עיתונות)
נתונים רשמיים חושפים: מאז הקמת הממשלה נמחקו כ-80 קווים שנסעו בעיצומו של יום המנוחה | "הציבור הדיר רגליו": משרד התחבורה ביטל השנה עשרות נסיעות נוספות לאחר שהתברר כי האוטובוסים נסעו ריקים | על פי בדיקת 'דה מרקר': למעלה מ-130 קווים בעלי היתר נותרו מושבתים מחוסר כדאיות | תיקון בחומת השבת (בארץ, תחבורה)
ראשי מערכת העיתון הכלכלי הבכיר הודו בכינוס סגור: "אני רוצה להכות על חטא, בדיעבד טעינו בתחזית כשאמרנו שהכלכלה תיפגע" | עוד אמרו בכינוס: "נכון להיום, הייתם עושים את התשואה הכי גבוהה בלי לקנות דולרים ובלי להעביר כספים לחו"ל" (חדשות)
קבוצת חברות סייבר ישראליות הפועלות מרעננה, עובדות בשיתוף פעולה עם צבא קטאר כבר 8 שנים | במסגרת הפעילות חיילים קטארים קיבלו הדרכות מקצועיות בתחום ולפחות 3 בכירים בקבוצה הינם בכירים במערכת הביטחון הישראלית לשעבר |מהקבוצה נמסר כי הפעילות היא רק בתחום ההגנה ולא ההתקפה ואין בכך מניעה חוקית (חדשות, ביטחון)
חבר כנסת מש"ס הגיש הצעת חוק לפיה, ההקדשות הדתיים בישראל יהיו כפופים רק לבית הדין הרבני ומי שבפועל יהנה מכך יהיה שר הדתות שיקבל סמכות לקבוע לכאורה את זהות המפקח, ללא מכרז | היועמ"שית עתרה לבג"ץ כדי לעכב את התהליך שיעניק כוח פוליטי עצום לניהול ההקדשות (פוליטי, חרדים)