צה"ל ושב"כ תקפו וחיסלו ב-31 במאי 2025 את המחבל ערפאת דיאב מארגון הטרור חמאס, שפשט לקיבוץ רעים ולמסיבת הנובה בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר |בשבת כלי טיס תקף בהכוונת אוגדה 98 עשרות מחבלים שיצאו ממתחמי לחימה סמוך לכוחות צה"ל והיוו עליהם איום (חדשות, צבא וביטחון)
במנהלת תקומה אשר אחראית על השיקום והבנייה מחדש של היישובים בעוטף עזה, מפרסמים הבוקר את נתוני התקדמות השיקום והבנייה מחדש של היישובים בחבל | על פי מנהלת תקומה 92% מכלל תושבי החבל (יותר מ-59 אלף מתוך 64 אלף תושבי האזור) כבר חזרו לבתיהם | המספרים המלאים (בארץ)