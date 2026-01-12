בבית משפט גזר יותר משלוש שנות מאסר על שלושה תושבי באר שבע שגנבו רכוש באתר הטבח שבאיזור הנובה | השלושה הודו כי יממה לאחר הטבח, שבו נרצחו 347 אזרחים ו-17 שוטרים, הם נכנסו למתחם וגנבו בין השאר כרטיסי אשראי ורכוש נוסף של הקורבנות | בנוסף נגזר על כל אחד קנס בגובה 18 אלף שקלים (בארץ, פלילים)
בחאן יונס נפתח בית קפה ומסעדה חדש על חוף הים, שמציע "נוף מרהיב ואווירה רגועה" | השם המזעזע והמחליא שנבחר - "נובה" - הזהה לשם המתחם ברעים שאליו פשטו מחבלי חמאס, ובו שחטו וחטפו מאות ישראלים (העולם הערבי)
ברקע ההכנות בצה"ל ובשב"כ להציג את התחקירים השונים על מחדלי השבעה באוקטובר, הערב (שני) פורסם לראשונה חלק מתחקיר צה"ל על הטבח במסיבת הנובה | התחקיר הינו חלק מכלל תחקירי צה"ל על טבח השבעה באוקטובר, כאשר בכֿל תחקיר קיים פרק שנקרא "תחקיר אויב", שמפרט מיהם המחבלים שפשטו, מאיפה הם הגיעו, במה הם היו מצוידים ועוד | על פי התחקיר המחבלים שהיו מצוידים בנשק רב התכוננו להגיע לנתיבות - אך התבלבלו בדרך (צבא)