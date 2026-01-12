בבית משפט גזר יותר משלוש שנות מאסר על שלושה תושבי באר שבע שגנבו רכוש באתר הטבח שבאיזור הנובה | השלושה הודו כי יממה לאחר הטבח, שבו נרצחו 347 אזרחים ו-17 שוטרים, הם נכנסו למתחם וגנבו בין השאר כרטיסי אשראי ורכוש נוסף של הקורבנות | בנוסף נגזר על כל אחד קנס בגובה 18 אלף שקלים (בארץ, פלילים)
איש העסקים מאוסטרליה, הנחשב לאחד המקורבים לראש הממשלה נתניהו, עוד מזמן שסייע לנתניהו לעלות לשלטון ב-1996, ביקר בישראל ונחשף לזוועות השבעה באוקטובר, באמצעות ביקורים באתרי הטבח וקרא לעמידה תקיפה על שלמות הארץ. את המסר העביר לשר הביטחון ולשר המשפטים (חדשות חרדים)