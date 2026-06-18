"לטפל בבעיה": השוואה מקוממת של מפגיני הפלג למחבלי הנוחבה

סערה פרצה ביממה האחרונה בעקבות ציוץ שפרסם חבר הכנסת וסגן השר לשעבר אביר קארה, בו הציג השוואה ישירה בין תקצוב הציבור החרדי לבין העברת הכספים הקטארים לרצועת עזה. הפרסום, שכלל קולאז' תמונות ומלל בעייתי, עורר ביקורת חריפה מצד הציבור החרדי וגולשים רבים ברשתות החברתיות.

בציוץ שפרסם קארה בחשבון ה-X שלו הוצגה תמונת קולאז' המורכבת משני חלקים: מצד אחד, תיעוד של דחפור פורץ את גדר המערכת ברצועת עזה במהלך אירועי שמחת תורה, ומצד שני, תמונה מתוך המחאות שהתקיימו בימים האחרונים נגד רדיפת לומדי התורה.

"אם במשך שנים קנית שקט עם מזוודות של כסף במקום להתמודד עם הבעיה, הבעיה בסוף תבוא לבקר אותך" – כך כתב קארה לצד התמונות, תוך שהוא כורך בין התקציבים הממשלתיים המועברים לאורך השנים למגזר החרדי לבין הכספים הקטארים שהועברו לחמאס.

"חציית קווים אדומים"

הפרסום עורר תגובות רבות ברשתות החברתיות, בהן מצד אנשי תקשורת וגולשים מהמגזר החרדי ומחוצה לו. מגיבים רבים טענו כי מדובר בהשוואה פסולה ומקוממת בין אזרחים שומרי חוק הזכאים לתקציב כמו כל אזרח אחר, לבין ארגון טרור רצחני.

הודגש כי דיון על חוק הגיוס והתקציבים הוא לגיטימי, אך השימוש בדימויים מאירועי ה-7 באוקטובר כלפי הציבור החרדי חורג מגבולות השיח ההגיוני. גולשים ציינו כי המדינה לא רק שמקצצת תקציבים למגזר החרדי ככל שהיא יכולה, אלא שכעת קארה מתלונן גם על המעט שהם קיבלו.

רקע פוליטי

אביר קארה כיהן בעבר כחבר כנסת מטעם מפלגת "ימינה" ושימש כסגן שר במשרד ראש הממשלה בממשלת בנט-לפיד. לקראת הבחירות לכנסת ה-25 הקים את מפלגת "חופש כלכלי", שקיבלה 0.33% מהקולות ולא עברה את אחוז החסימה.

לאחרונה פורסם כי קארה פועל לבחינת התמודדות מחודשת בבחירות הבאות, ואף קיים פגישות תיאום עם שר התקשורת לשעבר יועז הנדל וגורמים פוליטיים נוספים. הערכה היא כי הציוץ החריף מגיע על רקע הניסיון לבלוט מחדש בזירה הציבורית סביב סוגיית הגיוס הנמצאת במוקד סדר היום.

תגובת אביר קארה:

ממש לא. זה שקר גס. אתם לא בכיוון. אין בישראל אדם במערכת הפוליטית שהוא יותר פרו חרדים, או אוהב חרדים מאביר קארה.

הציוץ לא מתייחס לחרדים, הוא מתייחס לאוזלת היד של המדינה והניסיון שלה לפתור בעיות בכסף, להזניח, להתעלם ואולי הבעיה תעלם, מאפרים את המציאות במייק-אפ, בכל תחום.

מסתבר שכסף לא פותר בעיות, בטח אם הוא מועבר במזוודות - המציאות עלולה להתפוצץ לכולנו בפנים.

אין בישראל אדם שמגן על חרדים נגד נוכלים שמנסים לעשוק או לעקוץ אותם כשהם יוצאים להתפרנס בכבוד יותר מאביר קארה, דברים שאתם יכולים לבדוק בקלות.

דווקא מי שמנסה למנוע מהאחים החרדים שלי מערכת חינוך שתאפשר להם להשתלב בשוק תעסוקה מודרני, בהייטק וברפואה, בצבא ובנטל המשותף לדעתי הצנועה פועל נגדם.