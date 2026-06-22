מפקד 8200 לשעבר מציג: חברה חדשה לחינוך טכנולוגי

כשנה בלבד לאחר שסיים את תפקידו כמפקד יחידת 8200 בעקבות אירועי 7 באוקטובר, תא"ל (במיל') יוסי שריאל כבר רושם דריסת רגל משמעותית במגזר העסקי. על פי מסמכי רשם החברות, שריאל התאגד ב-3 בפברואר השנה להקמת חברה חדשה תחת השם "עלמא לאבס" (Alma Labs), הפועלת בתחום החינוך הטכנולוגי.

העובדה המעוררת תהיות היא שהחברה הטרייה כבר מנהלת מגעים מתקדמים מול גורמי ממשל שונים, כאשר קיימת הערכה כי היא עשויה למצב את עצמה בעתיד כספקית שירותים בלעדית עבור הממשלה בתחומי פעילותה. המהירות שבה המיזם טווה קשרים עם המערכת הציבורית מעוררת עניין רב, במיוחד לאור העובדה ששריאל לקח אחריות פיקודית על כשלי המודיעין ב-7 באוקטובר וסיים את תפקידו רק במרץ 2025.

שותפים מוכרים ופעילות בתחום החינוך

עלמא לאבס הוקמה בשיתוף פעולה עם אורי דוד אלטר, דמות מוכרת ומנוסה בסצנת הסייבר הישראלית, ממייסדי "סייברה" ו-"Vdoo". אלטר מחזיק יחד עם שריאל ב-48.2% ממניות החברה, ושניהם מכהנים בה כדירקטורים. אתר האינטרנט של החברה, שנחשף לאחרונה, מציג פלטפורמה המנגישה את עולמות הבינה המלאכותית לתלמידי חטיבות הביניים.

המערכת מבטיחה "חוויית למידה לעידן ה-AI", המעניקה לתלמידים ארגז כלים ליצירה ופתרון בעיות. על פי פרסומי החברה, היא נמצאת כעת בשלבי גיוס שותפים – בהם רשויות מקומיות ורשתות חינוך – לקראת שנת הלימודים הקרובה. נכון לעת זו, טרם פורסמו מכרזים רשמיים או הסכמי התקשרות מחייבים, כך שמהות השירותים והיקפם נותרים בשלב זה עמומים.

תפקידים מקבילים באקוסיסטם הטכנולוגי

הקמת המיזם החינוכי מתרחשת במקביל להשתלבותו של שריאל בהנהלת חברת ה-AI הבולטת "דקארט" (Decart AI), מהלך שנחשף בתקשורת בפברואר האחרון. בחינת לוחות הזמנים מגלה כי שריאל פעל במקביל בשני הערוצים, כאשר "עלמא לאבס" הוקמה עוד לפני שדבר מינויו בדקארט פורסם לציבור.

ברשימת בעלי המניות של המיזם החדש מופיעה גם מיכל דובדבני מסיקה, בכירה בחברת דקארט, המחזיקה בכ-2.5% מהון המניות. שריאל, שמכהן כמנכ"ל עלמא לאבס, צפוי להמשיך בשני התפקידים במקביל, במה שמסתמן כרשת קשרים ענפה שנבנית במהירות סביב מפקד היחידה לשעבר.

מלקיחת אחריות לצמרת היזמות

כזכור, שריאל שוחרר משירות מילואים על ידי הרמטכ"ל אייל זמיר כחלק מלקיחת האחריות על אירועי 7 באוקטובר. בטקס הפרידה שנערך במרץ 2025, נשא שריאל דברים גדושים בלקיחת אחריות: "לא עמדתי במשימה הזו, זה קרה לי במשמרת שלי. כשלתי. אני יודע שאת הנעשה אין להשיב. אני מרכין ראש".

בעוד הדיון הציבורי על השלכות המחדל ההוא עדיין רחוק מלהסתיים, נדמה כי עבור בכירי מערכת הביטחון לשעבר, הדלתות בתעשיית הטכנולוגיה ובמסדרונות השלטון נותרות פתוחות מתמיד. המעבר המהיר מהאחריות למחדל אל משרדי הממשלה – הפעם מהצד העסקי והמניב של המתרס – מעורר שאלות רבות.

מחברת "עלמא לאבס" לא נמסרה תגובה לדברים.