היחידה היוקרתית שהיתה אמורה לראות הכל במרחב האיומים הביטחוניים - התעוורה לחלוטין באותן שעות קשות בהן החל הטבח הנורא של חמאס על העוטף | מערכת עיקרית אחת עליה הסתמכו, לא פעלה באופן רציף בשבת השחורה | גם מחסור בכוח אדם מנע את היכולת להיערך באופן מיטבי למתקפה (חדשות, צבא)
ברקע הכנות צה"ל להצגת התחקירים המקיפים על מחדל השבעה באוקטובר, מפקד 8200 היוצא, יוסי שריאל, נשא דברים חריפים נגד הרמטכ"ל הרצי הלוי | שריאל אמר כי "ה-7.10 זו לא תאונה, זו מחלה קשה שהתפשטה בצבא, אך זה לא תוחקר - ולא במקרה" | לדבריו "אפילו פעם אחת לא התיישבנו יחד, כלל המפקדים ואנשי המודיעין, לשאול איך נכשלנו ככה" (צבא)