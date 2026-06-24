דיווח: ראש השב"כ זיני הורה לפרק פינת זיכרון לטבח שמחת תורה - זו הסיבה

סערה ציבורית: ראש השב"כ דוד זיני הורה לפרק פינת זיכרון שהוצבה בכניסה למטה השירות בתל אביב, שהוקדשה לחללי שב"כ מאז 7 באוקטובר, כך דווח היום (רביעי).

על פי הדיווח של ג'וש בריינר בעיתון "הארץ",זיני נימק כי "לא צריך לראות את המחדל מול העיניים כל יום" וכי בסביבת זיני טענו שהפינה משקפת "תבוסתנות". לפי הדיווח, גורם ביטחוני סיפר כי ההוראה לפרק את הפינה התקבלה במטה ב"תדהמה".

מהשב"כ נמסר בתגובה לעיתון: "מחדל 7 באוקטובר הוא מהמחדלים הגדולים והכואבים שידעה מדינת ישראל. בראיית ראש השירות, הצגה של חלק מהחללים מקטינה את המחדל ומשקפת רק חלק מהאסון הנורא שפקד אותנו. במטה השירות קיים קיר הזיכרון, עליו מוצגים כלל החללים שנפלו ולא רק חלק קטן מהם".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב לפרסום וכתב כי ההחלטה לפרק את פינת הזכרון לשבעה באוקטובר במטה השב"כ היא "כשלון מוסרי". לדבריו, "בתפיסה היהודית זכרון אינו חולשה, אלא כוח".

לפיד ציטט את הרב זקס שכתב כי "להיות יהודי, פירושו לשאת את נטל הזיכרון, מבלי להניח לו לגזול מאיתנו את התקווה ואת האמונה." לפיד הוסיף כי "זו הסיבה שאנחנו מציינים את החורבן בתשעה באב. זו הסיבה שאנחנו עוצרים הכל ביום השואה וביום הזכרון".

לדבריו, "את מה שאנחנו שוכחים, אנחנו עלולים לעשות שוב. את מה שאנחנו זוכרים אנחנו יכולים למנוע. זכרון הוא לא רק כאב. הוא גם אחריות, הוא גם מצפן, הוא גם מקור הכוח לבניית עתיד אחר". לסיום קרא לזיני "לשקול מחדש את ההחלטה".