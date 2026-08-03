הצעה למקום שמור ברשימת הליכוד לבחירות הקרובות הועברה לאבידע בכר, אחד משורדי הטבח בקיבוץ בארי בשמחת תורה תשפ"ד, אך הוא בחר לסרב לה. כך דווח אמש (יום ב') בחדשות 13.

בכר, שאיבד בטבח את רעייתו דנה ז"ל ואת בנו כרמל ז"ל, נפצע באורח קשה ואיבד את רגלו במהלך האירועים. במשך כשלוש עשרה שעות הסתגרו בני המשפחה בחדר המיגון, בעוד מחבלים ירו לעבר הדלת, הציתו אש והשליכו רימונים פנימה. אבידע ובתו הדר נפצעו באורח אנוש וחולצו בידי לוחמי יחידת יהל"ם.

מאז מתקפת הטרור, השמיע בכר עמדות ברורות בנוגע לפעולות צה"ל ברצועת עזה, כשהוא קורא להרחיב את המתקפה ולמנוע מחמאס להישאר בשלטון. אולם למרות ההצעה שהועברה אליו, הוא בחר בסופו של דבר לסרב.

במקביל דווח כי במסגרת המאמצים לחזק את רשימת המפלגה לקראת מערכת הבחירות, נעשו פניות דומות גם לשר האוצר לשעבר משה כחלון, אך נכון לעתה גם מגעים אלו טרם צלחו.