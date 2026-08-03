אלי שרעבי, ששוחרר מהשבי בחמאס לאחר 491 ימים, מתח ביום ראשון ביקורת חריפה על שורה של התבטאויות שהשמיעו לאחרונה נבחרי ציבור בנוגע לטבח שמחת תורה. לדבריו, מדובר בניסיון מכוון להמעיט מחומרת האסון שפקד את עם ישראל.

בריאיון שהעניק לתוכנית "בחצי היום" ברשת ב', העריך שרעבי כי העיתוי של ההתבטאויות אינו מקרי, וקשור באופן ישיר למערכת הבחירות המתקרבת ולשיקולים פוליטיים.

"חלק מהדברים שנאמרים ונעשים הם לא סתם נעשים. מישהו מושך בחוטים לגבי הדבר הזה ומנהל את זה, במובן של להשכיח את התאריך ואת גודל האסון", אמר שרעבי. "בהחלט יש פה אינטרס מאוד מאוד גדול להקטין את הדבר הזה. וכל אחד בתחום שלו, בחלקת האלוקים הקטנה שלו, יעשה את החושבים ויעשה מה שצריך".

שרעבי התייחס באופן ספציפי למספר אמירות שעוררו סערה בימים האחרונים, ביניהן דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בריאיון בערוץ 14 בנוגע לירידה במשקל, וכן התבטאותו של השר בצלאל סמוטריץ' שטען כי בזכותו חזרו החטופים.

"זו סדרה של תגובות שבהחלט הרגשתי שמזלזלות בזיכרון של האהובים שלי, ולזה אני בחיים לא אתן יד. ולכן הגבתי לאמירות של נתניהו וסמוטריץ'", הבהיר שרעבי.

בהמשך דבריו מתח ביקורת נוקבת על תופעת ניכוס ההישגים בקרב ההנהגה הפוליטית, והוסיף: "כל נבחר ציבור שקושר לעצמו כתרים גם כשזה מוצדק, אני לא מסוגל לשמוע את זה. נבחרי הציבור שלנו איבדו מזמן את מידת הענווה והצניעות, ולצערי חלקם איבדו גם את השפיות".

לצד הביקורת על חברי הממשלה, התייחס שרעבי גם לדבריו של יו"ר סיעת רע"ם, מנסור עבאס, אשר נשאל לאחרונה בריאיון על עמדתו כלפי חמאס ונמנע מלהגדירו כארגון טרור.

שרעבי הביע אכזבה עמוקה מההתנהלות הזו ואמר: "זה בהחלט מעציב לשמוע שמנסור עבאס, שנחשב לערבי-ישראלי עוד מהמתונים שקיימים, שלא מסוגל להגיד את הדבר הכי פשוט שארגון חמאס הוא ארגון טרור, מה שברור לכל העולם".

יצוין כי אלי שרעבי נחטף מקיבוץ בארי במהלך מתקפת הפתע של חמאס בבוקר שמחת תורה, ושוחרר לאחר 491 ימים בשבי. במהלך הטבח נרצחו אשתו ליאן ושתי בנותיו, נויה ויהל ע"ה. אחיו יוסי שרעבי נחטף גם הוא ונרצח לאחר 100 ימים בשבי, וגופתו הושבה לאחרונה והובאה לקבר ישראל.