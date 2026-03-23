בחור ישיבה מחב"ד הלחין שיר לכבוד הרבי | האזינו

לקראת י"א בניסן, תאריך יום הולדתו של הרבי מליובאוויטש זי"ע, שיחול בקרוב, הלחין אחד מתלמידי ישיבת חב"ד, הבחור לוי פלס, לחן מיוחד לפרק התהילים המתאים למספר השנים מאז לידת הרבי.

בחסידות, זה שנים רבות, להוסיף בכל יום לפרקי התהלים גם את אמירת פרק התהלים התואם למספר שנותיו של הרבי, כמו גם את הפרק האישי ופרקים נוספים. מאז שנות המ"ם רווחת בחב"ד התופעה, לקראת י"א בניסן, להלחין ניגונים חדשים על הפרק המתאים בתהלים. השנה הפרק הוא פרק קכ"ה.

הלחן הוא על הפסוקים: שִׁיר הַמַּעֲלוֹת הַבֹּטְחִים בה' כְּהַר צִיּוֹן לֹא יִמּוֹט, לְעוֹלָם יֵשֵׁב. יְרוּשָׁלִַם הָרִים, סָבִיב לָהּ, וה' סָבִיב לְעַמּוֹ מֵעַתָּה וְעַד־עוֹלָם. הֵיטִיבָה ה' לַטּוֹבִים; וְלִישָׁרִים בְּלִבּוֹתָם.

השיר החדש מוגש על רקע מראות קודש מיוחדים של הרבי מעודד את קהל החסידים בידו הק'.

עוד לפני הסתלקותו של הרבי, נהגו חסידים להלחין שירים מיוחדים לכבוד יום הולדתו של הרבי, כשהניגון שהתקבל על ידי החסידים הושר בפני הרבי וזכה לעידודו.

גם היום התופעה נמשכה, כשחסידים רבים, צעירים ומבוגרים, מהארץ ומהעולם, מלחינים שירים לכבודו של הרבי.