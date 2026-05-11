גל האלימות בערים המעורבות נמשך: אירוע ירי התרחש היום (שני) בשעות הצהריים המוקדמות בעיר לוד במרכז האר., במהלכו נפצע נער כבן 16 באורח קשה.

הדיווח הראשוני על הירי התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 12:03, כאשר צוותים רפואיים שהוזעקו לשדרות חטיבת יפתח בעיר מצאו את הנער מוטל על המדרכה כשהוא סובל מפציעות חודרות בגופו ומצבו מוגדר קשה מאוד.

פרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, שכלל עצירת דימומים וייצוב המצב, ופינו אותו במהירות למרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) בבאר יעקב, שם הוכנס הנער לחדר הטראומה להמשך טיפול רפואי דחוף.

עם קבלת הדיווח על האירוע, כוחות גדולים של משטרת מחוז מרכז, בגיבוי לוחמי מג"ב, החלו בסריקות נרחבות ובאיסוף ממצאים מזירת האירוע. חקירה ראשונית שנפתחה במקום העלתה תמונה מורכבת.

בתחילה נבדק חשד כי הרקע לירי הוא "נקמת דם" על רקע סכסוך משפחות מתמשך באזור, אולם ככל שנקפו השעות, התחזקה ההערכה בקרב חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מרחב שפלה כי מדובר בתוצאה טרגית של "משחק בנשק" מסוכן.

על פי החשד הנבדק, מספר נערים הלומדים בבית ספר סמוך הגיעו למקלט בשכונה, ושם נפלט הכדור שפצע את הנער. מפקד מרחב שפלה, תת-ניצב קובי מור, שהגיע לזירה כדי לעמוד מקרוב על החקירה, ציין כי הנער שנפצע הוא בן למשפחה המוכרת למשטרה במישור הפלילי - דבר שמחייב את המשטרה לבדוק בזהירות את כלל הכיוונים כדי לשלול ניסיון חיסול מכוון.

בפעילות מהירה של שוטרי תחנת לוד ולוחמי מג"ב, הצליחו הכוחות לעצור חשוד אחד במעורבות באירוע, והוא הועבר לחקירה בניסיון להבין כיצד הגיע הנשק לידי הנערים ומה בדיוק קרה בתוך המקלט בטרם יצא הנער הפצוע אל הרחוב.

במשטרה מדגישים כי החקירה נמצאת בעיצומה ונעשים מאמצים לאתר את כלי הנשק ששימש לירי, אשר טרם נמצא בשטח. אירועים של משחקי נשק בקרב בני נוער במגזר הפכו בשנים האחרונות לאיום של ממש, כאשר נשק בלתי חוקי הזמין במרחב הציבורי מגיע לידיים צעירות ובלתי מיומנות, מה שמוביל לא פעם לתוצאות קטלניות שאינן על רקע פלילי ישיר אלא עקב רשלנות פושעת.