אמש (רביעי), פורסמו מספר גרסאות לטיוטת ההסכם הזמני שהגישה ארה"ב לאיראן, כאשר לפי אחת הגרסאות נושא האורניום המועשר אינו מוזכר בטיוטה. כך דווח למשל ב'רויטרס'.

לפי דיווח של ה'וול סטריט ג'ורנל', טיוטת ההסכם ששיגרה ארה"ב לאיראן כוללת תנאים קשוחים יותר לסיום המלחמה, כולל נושא האורניום המועשר ואתרי הגרעין האיראניים.

לפי הדיווח, ארצות הברית הגישה לאיראן הצעה לפירוק תשתיות הגרעין והוצאת האורניום מהמדינה התכנית האמריקנית כוללת הקפאת העשרה ל-20 שנה, כאשר בגרסאות אחרות נושא האורניום המועשר לא הוזכר, וההקפאה של תוכנית הגרעין נקצבה לתקופה של בין 12 ל-15 שנה.

הממשל בוושינגטון העביר לטהרן הצעה מפורטת להסכם גרעין הדורשת את פירוק המתקנים בפורדו, נתנז ואספהאן. לפי המתווה שהוצג, איראן תידרש להעביר את כל האורניום המועשר שברשותה אל מחוץ לגבולות המדינה.

בנוסף, ההצעה האמריקנית קובעת איסור מוחלט וקבוע על קיום פעילות גרעינית באתרים תת-קרקעיים.

המטרה היא למנוע מאיראן לבצע פעולות מאחורי הגב של סבא"א, כאשר במשך השנים נמנעה הכניסה מאתרים רבים לארגון האו"ם.

עוד עולה כי במסגרת ההסכם נדרשת טהרן להסכים להקפאה מלאה של העשרת האורניום למשך שני עשורים, כאשר המהלך ילווה בביקורות פתע ובמנגנון קנסות אוטומטי.

בתמורה לוויתורים על התשתיות שנבנו בשלושת העשורים האחרונים, מציעה ארצות הברית הקלה בסנקציות שתותנה בעמידה מלאה בתנאים. שוב, לפי גרסה זו מדובר ב"הקלה" בלבד בסנקציות, ולא בהסרתם המלאה.

המתווה כולל גם אפשרות לפתיחה הדרגתית של מצר הורמוז בהתאם להתקדמות בהסרת המגבלות והמצור.

גורמים בוושינגטון הבהירו כי מדובר בדרך יציאה עבור איראן, אולם היא כרוכה בוויתור על מרבית הישגיה הטכנולוגיים. במידה שההצעה תתקבל על ידי ההנהגה בטהרן, צפויים הצדדים לפתוח בסבב דיונים טכניים סופיים שיימשך 30 יום.