קרן פיצויים של 1.7 מיליארד דולר לקורבנות 'לוחמה משפטית'

בצעד חסר תקדים, הודיע משרד המשפטים האמריקני אתמול (שני) על הקמת קרן ממשלתית בהיקף של 1.7 מיליארד דולר שתיועד לפיצוי אזרחים אמריקנים שהיו קורבנות למה שהוגדר כ"שימוש פוליטי של מערכת המשפט נגדם". ההחלטה מגיעה בעקבות הסכם שגובש בין הנשיא דונלד טראמפ לבין משרד המשפטים, במסגרתו ויתר הנשיא על תביעה כספית נגד רשות המיסים האמריקנית.

הקרן, שתישא את השם "הקרן נגד שימוש פוליטי", תנוהל על ידי חמישה חברים שימונו על ידי שר המשפטים האמריקני טוד בלאנש. אחד מחברי הוועדה ייבחר לאחר התייעצות עם הנהגת הקונגרס, ולנשיא תהיה סמכות להדיח כל חבר. על פי המסמכים הרשמיים, תוך 60 יום מה-18 במאי, תעביר הממשלה למשרד האוצר את הטפסים והמסמכים הדרושים להפניית הסכום המלא לחשבון ייעודי.

ויתור על תביעה בתמורה להקמת הקרן

הרקע להקמת הקרן נעוץ בפרשה שבמרכזה עובד של רשות המיסים האמריקנית שהדליף את דוחות המס של משפחת טראמפ. אותו עובד הודה במעשה והורשע בשנת 2023, ונידון במלוא חומרת הדין. טראמפ הגיש תביעה נגד רשות המיסים בטענה שהתרשלה בפיקוח על עובדיה, אך החליט לבטל את התביעה "לטובת העם" בתמורה להתנצלות רשמית ולהקמת הקרן הממשלתית.

שר המשפטים בלאנש הבהיר כי "אסור שאזרחים אמריקנים יסבלו משימוש פוליטי שנעשה במנגנוני הממשל. כוונת המשרד לתקן את העוולות שנעשו בעבר ולהבטיח שהן לא יקרו שוב". דבריו משקפים את הגישה החדשה של הממשל הנוכחי כלפי מה שהוא מגדיר כ"פוליטיזציה של מערכת המשפט".

מנגנון הפעלת הקרן

הוועדה המנהלת תהיה אחראית לבחינת התביעות ולקביעת הזכאות לפיצויים. על פי המסמכים שפורסמו, הוועדה תשלח דוח רבעוני ליועץ המשפטי לממשלה הכולל מידע מפורט על המקבלים ועל הסכומים שחולקו. התביעות יעובדו בתקופה שתסתיים לא יאוחר מה-1 בדצמבר 2028.

ההחלטה על הקמת הקרן מעוררת שאלות משפטיות ופוליטיות רבות בוושינגטון, כאשר מבקרים טוענים כי מדובר בניסיון לפצות תומכים פוליטיים, בעוד שתומכי המהלך רואים בו תיקון היסטורי של עוולות שנעשו בעבר. כך או כך, מדובר באחד הצעדים המשמעותיים ביותר שננקטו בשנים האחרונות בנושא יחסי הממשל ומערכת המשפט בארצות הברית.