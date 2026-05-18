הסנאטור האמריקני הבכיר לינדזי גראהם, הנחשב לאחד ממקורביו הקרובים ביותר של הנשיא דונלד טראמפ, פרסם הערב (שני) קריאה לחידוש המלחמה באיראן. גראהם, שמוכר כידיד גדול של ישראל בוושינגטון, קרא לנשיא לבצע "תקיפה קצרה אך עוצמתית שתאפס את הסכסוך למקום שבו הוא צריך להיות". ראש הממשלה נתניהו צפוי לכנס הערב דיון קבינט ביטחוני מצומצם.

הסנאטור הרפובליקני הבהיר כי לדעתו, השילוב של התקיפות האיראניות על תשתיות חיוניות באיחוד האמירויות יחד עם המתקפות המתמשכות על הספנות הבינלאומית מצדיק תגובה אמריקאית משמעותית. "זה מבחן לאמינותה של ארצות הברית מול שותפותיה באזור", ציין גראהם, תוך שהוא מדגיש כי האמירויות היו "בעלת ברית אמיצה" במהלך המשבר. דבריו של גראהם מגיעים על רקע דיווחים על חוסר סבלנות גובר בבית הלבן מהתנהלותה של טהראן במשא ומתן. על פי דיווח ב-CNN, הנשיא טראמפ כינס בשבת את בכירי ממשלו, ביניהם סגן הנשיא ג'יי-די ואנס, שר החוץ מרקו רוביו וראש ה-CIA ג'ון רטקליף, לדיון מתוח בשאלה כיצד להתקדם במערכה מול איראן. הסנאטור הבכיר, שנחשב לאחד הקולות המשפיעים על טראמפ בסוגיות ביטחוניות, הבהיר בעבר כי "שווה לי לאבד את העבודה שלי אם הייתי צריך לוותר עליה כדי להבטיח שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני". גראהם תקף בחריפות את הממשלים הקודמים וטען כי "אובמה וביידן היו בדיחות בכל הנוגע לבלימת איראן".

איראן: הפערים נותרו כשהיו

במקביל לקריאות בוושינגטון, גורם איראני המעורב בפרטי המשא ומתן מסר לסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" כי "הפערים המהותיים בין איראן לבין ארצות הברית נותרו כשהיו". הגורם הבהיר כי "האמריקנים עדיין מנסים לקשור את סוגיית הגרעין לדרישה לסיום המלחמה, דבר מנוגד להיגיון ואיראן לא תסכים לכך".

על פי הדיווח האיראני, טהראן מציבה שלוש דרישות מרכזיות: שחרור הנכסים האיראניים הקפואים "באופן שקוף ומוחלט", תשלום פיצויים על נזקי המלחמה, והפרדה מוחלטת בין סוגיית הגרעין לבין סיום המלחמה. "הנחישות האיראנית לתשלום פיצויים על נזקי המלחמה היא משמעותית ביותר, האמריקנים רחוקים מדרישה איראנית זו", הדגיש הגורם.

טראמפ מאבד סבלנות

על פי הדיווחים, הנשיא טראמפ נעשה חסר סבלנות יותר ויותר כלפי אופן ניהול המשא ומתן מצד טהראן. בימים האחרונים שקל טראמפ ברצינות רבה יותר לחדש מבצעי לחימה משמעותיים באיראן, כאמצעי לאלץ את המשטר האיראני להגיע לפשרה שתסיים את המלחמה.

הנשיא צפוי לפגוש שוב את בכירי הממשל בתחילת השבוע כדי לדון במלחמה, כאשר הפנטגון הכין שורת תוכניות תקיפה למקרה שטראמפ יחליט בסופו של דבר לחדש את הלחימה. יצוין כי הנשיא ממשיך להיות מתוסכל מהמשך סגירת מצר הורמוז וממחירי הנפט שנותרו גבוהים למרות הפסקת האש שנמשכת כבר יותר מחודש.

בתוך כך, פרסם טראמפ הלילה ברשתות החברתיות מפה של המזרח התיכון, עליה מורכב דגל ארצות הברית ומשורטטים חיצים אדומים המכוונים ממספר כיוונים לעבר שטחה של איראן. המפה מהווה איום ויזואלי ברור על המשטר בטהראן.

כזכור, בשבועות האחרונים התרחשו סדרת תקיפות באיחוד האמירויות, כאשר רק אתמול דווח על תקיפת כטב"ם שפגעה במתקן גרעיני-אזרחי בתחנת הכוח בראכה. איראן מצידה מאשימה את ישראל וארצות הברית בעמידה מאחורי המתקפות, וטוענת כי מדובר בניסיון "להשתחרר מהביצה" על ידי ייחוס פעולות לרפובליקה האיסלאמית.