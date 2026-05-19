טראמפ על איראן: 'אני עדיין לא בטוח - תדעו בקרוב מאוד'

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הוציא הודעה דרמטית בנוגע לאיראן, בה הבהיר כי ארצות הברית עשויה לבצע מתקפה נוספת נגד המשטר בטהראן. "אני מקווה שלא נצטרך לצאת למלחמה, אבל ייתכן שנצטרך לתת להם מכה גדולה נוספת", מסר הנשיא בהצהרה פומבית.

טראמפ הוסיף והבהיר: "אני עדיין לא בטוח. תדעו בקרוב מאוד". ההודעה מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת בין וושינגטון לטהראן, כאשר גורמים אמריקאים רשמיים מזהירים כי הנשיא עשוי לבצע מהלכים צבאיים נוספים למרות הצהרותיו הפומביות על דחיית מתקפה מתוכננת.

סתירה דיפלומטית: מדינות המפרץ מכחישות

במקביל להודעת טראמפ, התגלתה סתירה דיפלומטית חריפה כאשר גורמים רשמיים בסעודיה, איחוד האמירויות וקטאר הכחישו בפני עיתון ה'וול סטריט ג'ורנל' כי היו מודעים לתוכנית אמריקנית מיידית לתקוף את איראן. הכחשה זו מגיעה לאחר שהנשיא טען כי אותן מדינות פנו אליו בבקשה לעצור מתקפה שתוכננה לצאת לפועל.

בהודעה קודמת שפרסם טראמפ נכתב: "בהתבסס על כבודי למנהיגים שהוזכרו לעיל, הוריתי לצבא שלא נבצע את המתקפה המתוכננת על איראן מחר, אך הוריתי להם עוד להיות מוכנים לפתוח במתקפה מלאה ורחבת היקף על איראן, בהתראה של רגע, במקרה שלא תושג עסקה מקובלת". על פי הדיווח, הגורמים במדינות המפרץ הבהירו כי לא קיבלו מידע על תוכנית תקיפה קרובה, ובוודאי שלא ביקשו מוושינגטון להפסיק אותה.

תגובה איראנית חריפה

בטהראן בחרו להגיב בחריפות להודעת הנשיא האמריקני. הגנרל עבד אל-רחים מוסאווי עבדאללהי, מפקד היחידה האיראנית "ח'אתם אל-אנביא", שיגר אזהרה חריפה לעבר וושינגטון וירושלים. "איראן ערוכה וחזקה מתמיד", הבהיר, והוסיף כי "טהרן תגיב לכל מתקפה מחודשת במהירות, בנחישות ובעוצמה מכרעת".

על פי הדיווחים, איראן ניצלה את הפסקת האש בת החודש עם ארצות הברית כדי לחפור מחדש עשרות אתרים של טילים בליסטיים ולחזק את מערך ההגנה שלה. המתח בין שתי המדינות נמצא בשיאו, כאשר הממשל האמריקני ממשיך להחזיק את כל האפשרויות על השולחן.

את הודעתו סיים טראמפ בדד ליין חדש: "נותן עד יום שישי, שבת או ראשון במקסימום להגיע לעסקה". זאת, יש לציין, לאחר שורה ארוכה של יעדים קודמים.