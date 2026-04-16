עתירה נגד סנקציות כלכליות על הציבור החרדי בשל אי-גיוס

עתירה חריפה ומטלטלת הוגשה לבית המשפט העליון בירושלים, במסגרתה תוקפת עמותת "אמת ליעקב בישראל" באמצעות עו"ד יהודה ישכר שטרן את חוות דעתה של היועצת המשפטית לממשלה המורה על השתת סנקציות כלכליות, תקציביות ומנהליות על בני הציבור החרדי בשל אי-גיוס.

לטענת העותרת, מדובר בסנקציות הלוקות בחוסר סבירות קיצוני, העומדות בניגוד מוחלט לדין ולפסיקה, בלא כל עיגון מפורש בחקיקה ראשית העומדת בתנאי פסקת ההגבלה. העתירה מאשימה את היועצת המשפטית בפעולה כ"פוליטרוק" במערך חינוך מחדש, תוך חריגה מסמכותה באופן המהווה שימוש לרעה בכוח.

"גניזה סלקטיבית של חוות דעת"

התשתית העובדתית המוצגת בעתירה חושפת טענות קשות בדבר חובת הגילוי והסתרת מידע ממקבלי ההחלטות. על פי העתירה, כפי שעולה ממכתבו של מזכיר הממשלה עו"ד יוסי פוקס, גיבוש חוות הדעת של המשיבה נעשה בניגוד גמור לעמדת גורמי המקצוע הרלוונטיים, תוך השמטת המלצותיהם המקצועיות.

עוד נטען כי היועצת המשפטית מסתירה עמדות מקצועיות הסותרות את האג'נדה האישית שלה ושל צוותה. בעדכון הממשלה לבג"ץ צוטט: "יצוין כי מדובר בחוסר תום לב מובהק, מצד היעוץ המשפטי לממשלה, שאינו מצרף לבית המשפט את העמדות המקצועיות המלאות של משרדי הממשלה השונים, כאשר במקרה זה למשל עמדתם הפוכה מעמדת היועמ"שית".

העותרת מדגישה כי "גניזה סלקטיבית של חוות דעת, הנה שימוש לרעה בכוח", וכי חובת המשיבה לתת משקל לחוות דעת מקצועיות הינה חובה מוחלטת בדין.

"אם האב חטא, במה אשתו וילדיו חטאו?"

לב ליבה של העתירה נוגע לפגיעה האנושה בתא המשפחתי ובעיקרון שלילת הענישה הקולקטיבית. העותרת מצביעה על כך שהסנקציות מופנות "כנגד מי שלא חטא, לרבות עוללים ויונקים, מדובר בענישה קולקטיבית הפוגעת במוסדות, במשפחות ובילדים שאין להם נגיעה לעבירה המיוחסת".

העתירה משווה בין היחס לציבור החרדי לבין היחס למחבלי טרור, בציינה כי בבג"ץ 3390/16 נקבע שאפילו חקיקה ראשית השוללת קצבאות מהורי קטין שהורשע בעבירת טרור חמורה הנה פסולה. "אם האב חטא, במה אשתו וילדיו חטאו?" תוהה העתירה, ומזכירה כי נאסר להעניש משפחה של מחבל שעסק בטרור וגרם לרצח יהודים על ידי מניעת קורת גג מאשתו וילדיו.

בניגוד לכך, ביחס לבני הישיבות מומלץ על ביטול הנחות "מחיר למשתכן" ותשלום מס שבח מלא, כך על פי הנטען בעתירה.

הסנקציות המפורטות: מחינוך ועד ביטוח לאומי

הסנקציות המפורטות בעתירה כוללות שלילת תקציבי חינוך, הפסקת סבסוד מעונות יום – צעד שנטען כי הוא "דוחף ילדים למעונות פיראטיים ומסכן את חייהם" – ושלילת הנחות בדמי ביטוח לאומי.

העותרת מסתמכת על דברי תא"ל שי טייב שהצהיר כי "רוב המשתמטים נכון להיום מצה"ל הם לא חרדים", ובכך שומטת את הבסיס העובדתי לאפליה הבררנית נגד הציבור החרדי בלבד.

בסיום העתירה מתבקש בית המשפט להוציא צו על-תנאי שיחייב את המשיבה לנמק מדוע לא ייאסר עליה לאמץ סנקציות ללא חקיקה מפורשת, ומדוע לא תחויב לגלות את כל חוות הדעת המקצועיות שהוסתרו מהציבור ומהממשלה.

רקע: מגמת עתירות נגד מערכת האכיפה

העתירה מצטרפת לשורה של עתירות שהוגשו בחודשים האחרונים נגד אמצעי אכיפה שונים המופעלים כלפי הציבור החרדי. בין היתר, עתרו חרדים נגד השימוש בנוזל הבואש בפיזור הפגנות, בטענה לנזקים בריאותיים וסביבתיים.