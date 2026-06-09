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יציל את גוש הימין? המהלך של נתניהו לאיחוד בין בן גביר וסמוטריץ'

מחשש שבצלאל סמוטריץ' ומפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה, מה שיוביל להפסד גוש הימין, ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם מהלך לאיחוד בין בן גביר לבין סמוטריץ', בתמורה לשריונים של אנשיהם בליכוד (פוליטי)

סמוטריץ' ובן גביר | ארכיון

בזמן שהקואליציה נערכת לבחירות, האתגר המסתמן הוא נכון לעכשיו, בצלאל סמוטריץ' – שכלל לא בטוח שיעבור את אחוז החסימה. על פי דיווח הערב (שלישי) ראש הממשלה מקדם מהלך לאיחוד בין לבין סמוטריץ', בתמורה לשריונים של אנשיהם בליכוד.

על פי הדיווח של עמית סגל בחדשות 12, נתניהו חושש שסמוטריץ' לא יעבור את אחוז החסימה, ויוביל ל"בזבוז" קולות לקואליציה, מה שיכול להוביל להפסד צורב לגוש הימין ואיבוד כסאו בבחירות.

על פי סגל, הציע שני שריונים לבן גביר ולסמוטריץ', שבין היתר יגיעו על חשבון שריונים לשר החוץ גדעון סער, שחבר מפלגתו זאב אלקין יאלץ להתמודד.

לפי הדיווח, נתניהו מציע להם להתחבר ואומר כי החיבור יהיה טכני בלבד והם יוכלו להתפצל אחרי הבחירות. עבור כך, כל אחד מהם יקבל שריון במפלגת הליכוד, ואחד מאנשיהם יהיה ברשימת המפלגה החזקה בגוש בכנסת הבאה.

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