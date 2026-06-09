סמוטריץ' ובן גביר | ארכיון

בזמן שהקואליציה נערכת לבחירות, האתגר המסתמן הוא נכון לעכשיו, בצלאל סמוטריץ' – שכלל לא בטוח שיעבור את אחוז החסימה. על פי דיווח הערב (שלישי) ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם מהלך לאיחוד בין בן גביר לבין סמוטריץ', בתמורה לשריונים של אנשיהם בליכוד.