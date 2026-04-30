בבלי
הגזירות נגד עולם התורה

הם אומרים פן ירבה – ורוח הקודש אומרת כן ירבה!": תשובת המחץ של הפוסק לבג"ץ

במעמד "הרחבת גבולי הקדושה" שנערך השבוע במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, הכריז מרן על צירוף עשרות אברכים חדשים לרשת הכוללים 'תשובות והנהגות' • בדברים חוצבי להבות תקף הפוסק את הגזירות: "הפושעים רוצים להמעיט את בני התורה, אך כאן רואים שהתורה חיה וקיימת" • וגם: המסר החריף נגד הטועים לחשוב שיש "שתי תורות" | התמלול המלא (חרדים)

המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: אבישלום)

אל מול גלי הגזירות והניסיונות הבלתי פוסקים של הערכאות המשפטיות והדרג הפוליטי להצר את צעדיהם של לומדי התורה, הגיעה אמש התשובה הניצחת ממעונו של . במעמד מרגש של "הרחבת גבולי הקדושה", הוכרז על תנופת התרחבות אדירה ברשת הכוללים "תשובות והנהגות", עם הוספת עשרות אברכים מצוינים לששת סניפי הרשת בירושלים, מודיעין עילית ובית שמש.

"כן ירבה וכן יפרוץ"

שיאו של המעמד היה בעת שנשא הפוסק את דברות קודשו שנאמרו בהתרגשות גלויה ומתוך תחושת שליחות מול המערכה הניטשת בחוץ. "שמחה גדולה היא לנו להרחיב את הכוללים ולהכניס עוד אברכים", פתח הגר"מ את דבריו, "דווקא בשעה כזאת שהפושעים כאן אומרים 'פן ירבה', וברצונם להמעיט את בני התורה – אזי רוח הקודש אומרת 'כן ירבה'!".

הגר"מ התייחס בביטול לניסיונות להציג את עולם התורה כדבר שאבד עליו הכלח: "הם רוצים לומר שהתורה היא דבר עתיק וישן מההיסטוריה, וכאילו בעולם המתקדם של היום כבר אין מקום לתורה, עפ"ל. אבל כאן אנו רואים את המציאות החיה – התורה חיה וקיימת, ועדיין פותחים עוד ועוד כוללים בכל מקום ומקום".

תורה אחת יהיה לכם

בהמשך דבריו הק' עמד הפוסק על שיטת הלימוד הנכונה והזהיר מפני תפיסות מוטעות המנסות להפריד בין עולם הישיבות לעולם ההלכה. "לצערינו יש כאלו שטועים לחשוב שכאילו יש שתי תורות – אחת תורת ה'עיון' עבור בני ישיבות, והשנייה תורת ההלכה לבעלי בתים. זו טעות גדולה!".

"תורה אחת יהיה לכם", קבע הפוסק בנחרצות. "עיקר דרך הלימוד הוא ללמוד את הסוגיה בעיון עמוק, עד שמוציאים ממנה הלכה למעשה. כבר אמרו חז"ל שמאז שחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד".

המעמד הסתיים בתחושת התעלות בקרב עשרות האברכים החדשים וראשי הסניפים, שיצאו מחוזקים מהקריאה הברורה: מול כל גזירה וניסיון החלשה, עולם התורה ימשיך להתרחב ולהעמיק את שורשיו בכל ערי הארץ.

המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: שמואל דריי)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחרדים

"איפה כתוב לעלות למירון?"

|

115 שנים לאסון הנורא

|

יצליח להגיע למירון?

|

מה הסיבה שנפלו טילים בבני ברק?

|

הָיְתָה לְרֹאשׁ פִּנָּה

|

בעקבות שרשרת האסונות

|

בצל נכדו הגדול

|

בשבת המועדות

|

ההילולא במירון מבוטלת

|

חדשות עם קנייטש

|

להסביר כראוי

|

הילולת הרשב"י תשפ"ו

|

הקדים את כולם

|

במתחם הסופרים

|

לאחר תקופה של דאגה

|

כמו בבית המקדש

|

ברוך דיין האמת

|

איש תם וישר

|

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר