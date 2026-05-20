לאחר תמיכה של רוב מוחלט, 110 תומכים ללא מתנגדים, עברה היום בקריאה טרומית הצעת החוק לפיזור הכנסת שהגישה הקואליציה. ההצבעה, שסללה את הדרך למערכת בחירות נוספת, אופיינה באווירה טעונה ורווית יצרים, אותה המחישה בנאומה חברת הכנסת מירב בן ארי (יש עתיד).

בן ארי, שעלתה לדוכן הנואמים כדי להציג את דברי ההסבר להצעת החוק הפרטית שהגיש חברה לסיעה, ח"כ בועז טופורובסקי, בחרה לפתוח את נאומה באקט לא שגרתי שעורר תגובות מעורבות בספסלי המליאה. לקול תדהמתם של חברי הקואליציה, בירכה בן ארי את ברכת "שהחיינו" המלאה – בשם ומלכות: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

"הדת לא שייכת רק לכם"

הברכה המפתיעה, שנאמרה בהקשר של נפילת הממשלה, עוררה מיד תרעומת בקרב חברי הקואליציה, בפרט מהסיעות הדתיות והחרדיות. בן ארי לא נשארה חייבת, ופנתה ישירות למבקריה בספסלי הימין: "אתם מתפלאים לשמוע אותי מברכת", אמרה בטון עוקצני, "כי אתם חושבים שהדת שייכת רק לכם. אז זהו, שלא". האמירה נועדה להעביר מסר חד למפלגות הקואליציה, שלתפיסת האופוזיציה ניכסו לעצמם את היהדות לאורך הקדנציה האחרונה.

מתקפה חריפה על אמסלם: "הגעת לשפל כזה"

לאחר הברכה, עברה בן ארי למתקפה חזיתית נגד ח"כ דודי אמסלם (הליכוד). הרקע לדברים היה נאומו של אמסלם בשבוע שעבר בוועידה פוליטית, בו כנציג הליכוד השווה בין לומדי תורה ללוחמי צה"ל, ואמר כי מבחינתו מי שלומד תורה הוא "כמו לוחם בצבא".

"אין לי ציפיות מהחרדים", הטיחה בן ארי מעל הדוכן, "אבל הוא – אמסלם, שגדל על ברכי מורשת בגין? אני פשוט מתפלאת שהוא הגיע לשפל כזה". היא המשיכה וקראה לעברו בדרישה פומבית: "להשוות את חיילי צה"ל ללומדי תורה? בוא לפה, תתנצל ותגיד שלומד תורה לא דומה לחייל צה"ל!". הדברים זכו לקריאות ביניים רבות מהאופוזיציה והקואליציה כאחד, והמחישו את המתח העמוק סביב חוק הגיוס ומעמד תלמידי הישיבות.

"תתחילו לכתוב קורות חיים"

בן ארי לא הסתפקה בסוגיית הגיוס והדת, ותקפה את התנהלות הממשלה במגוון חזיתות, בראשן המאבק המתמשך מול הייעוץ המשפטי לממשלה והפקידות הבכירה. בטון בוטה, פנתה לחברי הכנסת של הקואליציה והציעה להם להיערך ליום שאחרי: "אני מציעה לכם להתחיל לכתוב קורות חיים מעכשיו", עקצה.

היא הוסיפה בהתייחסות לפריבילגיות של נבחרי הציבור: "תתחילו ללמוד איך מתדלקים לבד ולרכוש רכב, כי בקרוב כבר לא תקבלו אחד מהכנסת". את דבריה חתמה בהכרזה דרמטית: "עוד רגע הקואליציה והממשלה הזו הולכים לפח הזבל של ההיסטוריה, וחבריה ילכו הביתה".

אמסלם, שעלה לדוכן לאחר מכן, טען כי בן ארי שגדלה בבית דתי ועברה בהמשך למפלגת 'יש עתיד, הינה "משומדת" וכך כל המשומדים נוהגים לעבור "לצד השני".

רקע: פיזור הכנסת בצל משבר מתמשך

נאומה של בן ארי וההצבעה היום הגיעו לאחר שרשרת של מהלכים פוליטיים. הצעת החוק של ח"כ טופורובסקי שנידונה היום, הוגשה לאחר שהצעת חוק קודמת לפיזור הכנסת שיזם ח"כ איימן עודה (חד"ש-תע"ל) נדחתה. אל הצעתו של טופורובסקי, מטעם סיעת יש עתיד באופוזיציה, הוצמדו מספר הצעות חוק זהות של מפלגות אופוזיציה נוספות.

עם זאת, ההצבעה הגורלית שעברה היום ברוב של 110 קולות, הוגשה דווקא על ידי הקואליציה, באמצעות יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ, בניסיון לשלוט בלוחות הזמנים ובתהליך הפיזור, לאחר שהבינו כי אין מנוס מהליכה לבחירות. המהלך מעיד על חוסר הברירה והמשבר העמוק בו הייתה שרויה הממשלה, שהוביל לבסוף להסכמה רחבה, גם אם מאולצת, על סיום כהונתה.

כעת, משאושר הפיזור ברוב מוחץ, מערכת הבחירות יוצאת לדרך באופן רשמי, והנאומים הלוחמניים במליאה מסמנים את יריית הפתיחה לקמפיינים שצפויים להיות סוערים ויצריים במיוחד.