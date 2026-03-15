בימים אלה יצא לאור עולם הכרך השני בסדרת 'אשמרה שבת', המקבץ את פניני דברי תורתו של עמוד ההוראה, חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין | הכרך החדש מוקדש כולו להלכות כיבוד אב ואם, והוא מגיש שאלות אקטואליות, מרתקות ומצויות המלוקטות מכל ספריו וחיבוריו של רבה של רמת אלחנן, במטרה להעשיר את שולחן השבת בלימוד מעשי וחווייתי | לפניכם תיעוד מרגש עת הגישו צוות העורכים לגר"י זילברשטיין את הספר הטרי היישר מבית הדפוס | בשעת קבלת הספר, פצח הרב בברכת 'שהחיינו' בשם ומלכות על בגד חדש, כשהוא מכוון לפטור את השמחה על הספר החדש | צפו (חרדים)
במהלך מסע הקודש בארה"ב, נרשם רגע מרגש כאשר האדמו"ר מצאנז הגיע לביקור מיוחד במעונו של זקן חסידי צאנז בוויליאמסבורג, הרה"ג רבי חיים בער ויסברג. עם כניסת האדמו"ר לביתו, פרץ החסיד הישיש בבכי של התרגשות ובירך בשם ומלכות ברכת "שהחיינו" על שזכה להקביל את פני רבו. הרבי שהה במקום זמן ממושך, העלה זכרונות קדומים והאציל על זקן החסידים ברכות לרוב לאריכות ימים ושנים בבריאות איתנה | צפו בתיעוד (חסידים)
עם השבתו של רני גואילי ז"ל לקבר ישראל, הכריז רה"מ על השלמת המשימה הקדושה. בשיאו של המעמד, בירך נתניהו "שהחיינו" בשם ומלכות, הסיר את סיכת החטופים מדש בגדו וביקש מהאומה כולה לעצור לרגע של הודיה (פוליטי מדיני)
נמצאים
אנו בימי בין המצרים,
ימי
אבל על חורבן בית המקדש שמביאים עמהם עושר
הלכות ומנהגים |
מדוע
אין מברכים שהחיינו, מה המקור להלכה זו
וכיצד נתפשט המנהג?
| מדוע
מברכים שהחיינו על מצווה עוברת, ומה יעשה
נער בר מצווה טרם יניח תפילין לראשונה?
(יהדות
ואקטואליה)