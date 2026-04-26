אחרי חגיגות ה"איחוד": זה ההסכם שנחתם מאחורי הקלעים בין בנט ללפיד

אחרי שראשי הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויאיר לפיד חגגו הערב את איחודם מחדש במדבר האופוזיציוני, דווח כי בנט יתחייב שלפיד יהיה המקום השני ברשימה החדשה - אלא אם ירצה לפנות אותו לגדי איזנקוט | במקביל, סקר שפורסם לאחר ההצהרה על האיחוד מעלה את מספר המנדטים שמקבלת המפלגה המאוחדת (פוליטי)

נפתלי בנט התחייב בפני ראש האופוזיציה שהוא יקבל את המקום השני במפלגה המשותפת עליה הכריזו היום, אלא אם ירצה לפנות אותו לרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט.

על פי הדיווח הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות, ההסכם בין השניים הוא שבנט יהיה ראש הממשלה, ללא רוטציה, והוא התחייב בפני לפיד כי יו"ר יש עתיד יוכל "להתפצל" אחרי הבחירות יחד עם מפלגתו, וכן יוכל גם לשמור על "יש עתיד" ומוסדותיה עצמאיים.

המשא ומתן בין בנט ולפיד התקיים בבתים הפרטיים שלהם, בנוכחות ראש מטה "יש עתיד" הלל קוברינסקי וראש המטה של בנט ניר נובק. בשיחות הציג לפיד נתונים וטען "אני לא מבריח מצביעי בנט".

במקביל, סקר חדשות 14 ששודר הערב לאחר האיחוד הפוליטי בין בנט ללפיד, מעלה כי לו הבחירות היו נערכות היום, הליכוד הייתה זוכה ב-34 מנדטים. מפלגת 'בנט לפיד' מקבלת 20 מנדטים, ואחריהן הרשימה המשותפת וש"ס עם 11 מנדטים כל אחת וישר של איזנקוט עם 9 מנדטים. עוד בסקר: ישראל ביתנו, הדמוקרטים ויהדות התורה עם 8 מנדטים כל אחת, עוצמה יהודית עם 7 והציונות הדתית עם 4.

על פי הסקר, חלוקת המנדטים לגושים מציגה יתרון מובהק לימין עם 64 מנדטים, לעומת גוש השמאל עם 45 מנדטים בלבד, כאשר המפלגות הערביות עומדות על 11 מנדטים.

גם בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מוביל בפער עצום עם 51% תמיכה, לעומת 32% לנפתלי בנט. הרחק מאחור בשאלת ההתאמה נמצאים גדי איזנקוט עם 13%, אביגדור ליברמן עם 3% ובני גנץ עם 1% בלבד.

