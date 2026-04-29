כסיף לא שולל תמיכה בבנט לראשות הממשלה: "תלוי בקווי היסוד"

ח"כ עופר כסיף מחד"ש, הנחשב לאחד הקולות הקיצוניים ביותר בשמאל הישראלי, הפתיע בראיון שנערך הבוקר כאשר לא שלל אפשרות להמליץ על נפתלי בנט לראשות הממשלה. בנט, שכיהן בעבר כמנכ"ל מועצת יש"ע ונחשב לאיש ימין, עשוי לקבל תמיכה מהשמאל הקיצוני - בתנאים מסוימים.

בתשובה לשאלה ישירה האם ימליץ על בנט לראשות הממשלה במידת הצורך, השיב כסיף: "תלוי בקווי היסוד". הוא הבהיר כי השאלה המרכזית אינה זהות המועמד, אלא התוכנית הפוליטית שהוא מציע. "זה לא פרסונלי, זה קווי יסוד", הדגיש.

"נעשה הכל להיפטר מממשלה כהניסטית"

כסיף הסביר את עמדתו בהקשר של מה שהוא מכנה "הסכנה הגדולה ביותר" - ממשלת נתניהו הנוכחית. "אנחנו עדיין מבינים שנתניהו ואנחנו רואים את זה עכשיו שהפך את ישראל למדינה כהניסטית", טען. "אנחנו מבינים שהוא הסכנה הגדולה ואלה שסביבו".

ח"כ חד"ש הזכיר את ההמלצה הקודמת של מפלגתו על בני גנץ, למרות הקשיים האידיאולוגיים. "אנחנו כבר הוכחנו בעבר את האחריות שלנו כשאנחנו המלצנו על גנץ והוא הפנה לנו את גבו וחבר לנתניהו", אמר, והוסיף כי גנץ הוא "פחדן פוליטי וגזען מובהק".

תרחיש היפותטי: "מה השגנו בזה?"

כסיף הציג תרחיש שבו מועמד מבקש המלצה בפני הנשיא ומציג קווי יסוד. "אם הוא מציג קווי יסוד שאנחנו יכולים לחיות איתם, ואני בכוונה אומר שאפשר לחיות איתם ולא אומר שהם בדיוק קווי יסוד זהים לאידיאולוגיה שלנו", הבהיר.

עם זאת, הוא הזהיר מפני מצב שבו בנט יציג ממשלה שהיא "קופי פייסט של הכהניזם הנוכחי". "מה עשינו בזה? מה השגנו בזה?", תהה. "לכן אני אומר שהשאלה היא לא שאלה של אדם, היא שאלה של קווי יסוד".

"לא נשאר על הגדר"

כאשר המראיינת ניסתה להבהיר האם כסיף ומפלגתו עשויים להישאר על הגדר במקרה שקווי היסוד לא יתאימו להם, הוא היה נחרץ: "לא, אנחנו לא נשאר על הגדר. אנחנו נעשה הכל כדי להיפטר מממשלה כהניסטית".