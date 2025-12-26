חברי הכנסת איימן עודה ועופר כסיף כתבו על הניצחון הצפוי של הפלסטינים על "הכיבוש" ועל "הכהניסטים", ובכירי הרשות הפלסטינית מיהרו לגנות וקראו ל"התערבות מיידית של הארגונים והמוסדות הבינלאומיים", בעקבות ביקורו של השר איתמר בן גביר אצל מרואן ברגותי | בן גביר מצידו, הגיב: "אחזור על זה שוב ושוב בלי להתנצל. אנחנו נמחק אותו. בעזרת השם" | צפו (אקטואליה)
ועדת האתיקה של הכנסת פרסמה החלטות נוספות נגד ח"כ עופר כסיף, בשל מספר התבטאויות נגד חיילי צה"ל בה האשים אותם בביצוע פשעי מלחמה חמורים | בהחלטה נאמר: "כסיף יורחק מישיבות מליאת הכנסת והועדות למשך תקופה של חודשיים מיום" (כנסת)
ברקע ההתרעות שהיו בשנים האחרונות מפני שריפות ענק שעלולות במקרה הטוב לשבש באופן משמעותי את החיים במדינה - פניה ראשונה הוגשה הבוקר אל הוועדה לביקורת המדינה בכנסת כדי לקיים דיון על ההיערכות שלא הייתה והכשלים שהתגלו בניהול השריפה (פוליטי)
חבר הכנסת עופר כסיף שהורחק מהכנסת למשך כחצי שנה, זאת לאחר שהוגשו נגדו 25 קובלנות, ממשיך לעורר סערות ולדבר נגד מדינת ישראל | בציוץ שפרסם, הוא השווה בין תוכנית ההגירה של הנשיא טראמפ לנאצים, בכנסת החלו שוב בהליך הדחתו לצמיתות (אקטואליה)