חד"ש הופכת למפלגה הראשונה בישראל שפותחת רשמית את מערכת הבחירות לכנסת הבאה, כאשר בשבת הקרובה תתכנס המועצה הארצית של המפלגה בדיר חנא לקיום פריימריז לבחירת רשימת המפלגה.

966 צירים יבחרו את סדר המועמדים ברשימה, במהלך שמגדירים בחד"ש כ"מאבק מכריע מול ממשלת נתניהו בן גביר סמוטריץ'". המהלך מתקיים ברקע המאמצים להקים מחדש רשימה משותפת של המפלגות הערביות, ותוצאות הפריימריז צפויות להשפיע גם על המגעים הפוליטיים בגוש הערבי.

כסיף מתמודד במקום השלישי

במוקד הפריימריז עומדות מספר התמודדויות מרכזיות. במקום הראשון ברשימה יתמודדו ד"ר יוסף ג'בארין וד"ר שוכרי עואודה, בעוד במקום השני יתחרו ג'עפר פרח, נסרין מרקוס ועו"ד שאדי שוירי.

התמודדות מרכזית צפויה במקום השלישי, שם יתמודדו ח"כ עופר כסיף מול עו"ד נועה לוי. כסיף, הנחשב לאחד הקולות הבולטים במפלגה, הצהיר לאחרונה כי לא שולל תמיכה בנפתלי בנט לראשות הממשלה, בתנאי שיציג קווי יסוד מתאימים.

התמודדויות נוספות

במקום הרביעי יתמודדו עומר ואכד נסאר, עו"ד יוסף עטאונה ונאדרה סעדי אבו דבי. במקום החמישי יתחרו איאס סלמאן נאטור, האדי זאהר, ד"ר נהאיה ושאחי ועו"ד אחמד ע'זאוי. במקום השישי יתמודד עו"ד בסאם שחאדה.

הפריימריז מתקיימים בתקופה שבה המפלגות הערביות מנהלות מגעים להקמת רשימה משותפת. עם זאת, כסיף הביע בעבר התנגדות חריפה לריצה במסגרת בלוק טכני עם רע"מ, מחשש שמנסור עבאס יחבור לממשלה עם גורמים מהימין.