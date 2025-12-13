השותפים לשעבר בני גנץ וגדי איינקוט, התעמתו הערב לאחר שהאחרון רמז בראיון הערב כי הוא תומך בהקמת ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות, מהלך שיכל להוות פתרון במקרה שגוש השמאל לא יצליח להגיע ל-61 המנדטים הדרושים בבחירות (פוליטי)
השר לשעבר וראש המל"ל המפוטר, צחי הנגבי, במתקפה נגד חוק הגיוס החדש שלדבריו מסכן את עתיד המדינה | השבוע: שלושה דיונים בוועדת חוץ וביטחון | המטרה: חקיקה בתוך חודש וחצי | החרדים פנו לסיעות הערביות בכדי שייעדרו מההצבעה | בעיתון 'המודיע' יצאו בביקורת חריפה נגד החוק שיגייס אלפים (פוליטי)
נפתלי בנט, ראש "ממשלת השינוי" החולפת - שנבנתה באמצעות המפלגות הערביות - כנראה החליט לנטוש סופית את מצביעי הימין | על פי הקלטות מתוך כנסי הבחירות שערך, בנט לא פוסל ישיבה בקואליציה עם המפלגות הערביות | לדבריו, "אם יחסרו מנדטים נצטרך לעשות פשרות באלף דברים" | בשמאל מברכים (פוליטי)
סקר מנדטים שפורסם הערב מעלה כי על אף הפעילות הפוליטית הרבה של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט - הוא אינו מצליח לגרוף אהדה בהתמודדות מול נתניהו | רק איחוד עם חבר ממשלתו לשעבר מביא עבורו את הניצחון המיוחל | כל הפרטים (פוליטי)
בסיומו של שבוע פוליטי עמוס סערות, ביניהן הדחתו של יולי אדלשטיין מתפקיד יו"ר ועדת חוץ וביטחון, וסערת סוגית חוק הגיוס וההפגנות, סקרים שפורסמו הערב בדקו את תמונת המצב בחלוקת המפלגות והנושאים שעל סדר היום | כל הפרטים (פוליטי)
בסיומו של שבוע סוער פוליטית וביטחונית וברקע הרחבת המלחמה בעזה וההתנגשות בין ראש הממשלה נתניהו לבין הבג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה, מפלגתו של נתניהו מובילה הערב (חמישי) בסקר מנדטים, כאשר מפלגתו של בנט זוכה למספר מנדטים מפתיע | כל המספרים (פוליטי)