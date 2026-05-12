מינוי בכיר במפלגת בנט

יועץ התקשורת של גלנט מצטרף לבנט כדובר המפלגה

אורן פדידה, שכיהן כיועץ התקשורת של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, מונה לדובר מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט • פדידה שירת בעבר ככתב ועורך בגלי צה"ל | מינוי נוסף לקראת הבחירות (פוליטי מדיני)

מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט הודיעה על מינויו של אורן פדידה לתפקיד דובר המפלגה. פדידה, שכיהן בחמש השנים האחרונות כיועץ התקשורת של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, צפוי להוביל את המערך התקשורתי של המפלגה לקראת מערכת הבחירות הקרובה.

המינוי מהווה צעד נוסף בבניית המערך המקצועי של מפלגת '', שהוקמה לאחרונה באיחוד בין בנט ליו"ר האופוזיציה יאיר לפיד. פדידה מביא עמו ניסיון עיתונאי וניהולי נרחב, לאחר ששירת בעבר ככתב ועורך בגלי צה"ל, לפני שעבר לתפקיד היועץ בלשכת שר הביטחון.

המעבר של פדידה ממשרד הביטחון למפלגת בנט מעיד על הקשרים המקצועיים שנרקמו בין אנשי גלנט לאופוזיציה בשנים האחרונות. יצוין כי גלנט עצמו שימש כשר ביטחון עד לפיטוריו על ידי ראש הממשלה , ומאז הפך לדמות מרכזית בביקורת על ניהול המלחמה.

