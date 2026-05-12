יועץ התקשורת של גלנט מצטרף לבנט כדובר המפלגה

מפלגת 'ביחד' בראשות ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הודיעה על מינויו של אורן פדידה לתפקיד דובר המפלגה. פדידה, שכיהן בחמש השנים האחרונות כיועץ התקשורת של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, צפוי להוביל את המערך התקשורתי של המפלגה לקראת מערכת הבחירות הקרובה.

המינוי מהווה צעד נוסף בבניית המערך המקצועי של מפלגת 'ביחד', שהוקמה לאחרונה באיחוד בין בנט ליו"ר האופוזיציה יאיר לפיד. פדידה מביא עמו ניסיון עיתונאי וניהולי נרחב, לאחר ששירת בעבר ככתב ועורך בגלי צה"ל, לפני שעבר לתפקיד היועץ בלשכת שר הביטחון.

המעבר של פדידה ממשרד הביטחון למפלגת בנט מעיד על הקשרים המקצועיים שנרקמו בין אנשי גלנט לאופוזיציה בשנים האחרונות. יצוין כי גלנט עצמו שימש כשר ביטחון עד לפיטוריו על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומאז הפך לדמות מרכזית בביקורת על ניהול המלחמה.