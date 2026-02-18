דובר ראש הממשלה לשעבר אלי פלדשטיין הראה התכתבויות שהוכיחו כי על אף הכחשותיו של ראש הממשלה, השניים עבדו בצמוד עד שעות ספורות לפני מעצרו | פלדשטיין סיפר גם על תיעוד וידאו לפיו שר הביטחון לשעבר יואב גלנט התנהג באלימות כלפי מאבטחים | "אני מעריך שגלנט ידע שאוספים עליו חומרים", התבטא הדובר לשעבר (בארץ)
בית הדין לערעורים של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג דחה הערב את הערעור של ישראל אשר ביקשה לתת לה הזדמנות לחקור את הטענות לפשעי מלחמה ברצועת עזה בעצמה | משרד החוץ: "כך נראית פוליטיקה במסווה של 'משפט בינלאומי'" | גורם המעורה בפרטי ההחלטה: "בסוף - זה לא ישאיר ברירה לקהילה הבין-לאומית מלבד לשנות את המוסד הזה מהיסוד"(משפט, מדיני)
חודשים בודדים לאחר התפצצות הפרשה והדלפת הסרטון, דיון דחוף התכנס בקרייה בנוכחות שר הביטחון, הרמטכ"ל, וסגנה של הפצ"רית | גלנט: "ההדלפה יוצרת מציאות שכל מי שעוסק בדבר הזה מוכתם, הציבור מכוון את האש לפרקליטות" | סגן הפצ"רית: "יש פה תהליך מפוקח, זה לא נעשה במחשכים" (חדשות)
בבית הדין של הליכוד התכנסו לדון בעתירה של פעיל המפלגה רמי בן יהודה, שדרש להדיח את שר הביטחון לשעבר יואב גלנט | גלנט אמר בכניסתו לדיון כי הדיון הוא לא עליו בלבד, אלא על עתיד הליכוד בכלל: "השאלה היא אם אנחנו ממשיכי דרכו של בגין או של בן גביר" (פוליטי)
שנה לאחר חיסולו הדרמטי של מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה, בפעולה משולבת של המוסד וחיל האוויר, נחשפים הפרטים המלאים של המבצע הנועז | במרכז הסיפור עומדים סוכני מוסד שהתגנבו ללב ביירות במהלך הפצצות כבדות, במטרה לשתול מכשור טכנולוגי פורץ דרך שאפשר את חיסולו המדויק של נסראללה ועשרות בכירים נוספים בבונקר תת-קרקעי סודי (ביטחון, מדיני)
מפגינים יצאו היום להפגין במספר מוקדים ברחבי הארץ - בדרישה להחזרת החטופים | מספר כבישים ראשיים נחסמו לפרקי זמן קצרים | גלנט בכיכר החטופים: "צריך עכשיו להחזיר את החטופים ולהחליף את שלטון חמאס" | בן גביר: "השביתה שנכשלה היום, היא המשך ישיר של השביתות מבית היוצר של קפלן"| (חדשות)
שלושה חודשים לאחר פיטוריו על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון לשעבר יואב גלנט פותח הכל בסבב ראיונות, בו הוא חושף את דעתו ויחסיו עם נתניהו ושותפיו לקואליציה, לצד השאלות הקשות על מחדל השבעה באוקטובר וניהול המלחמה בניצוחו (פוליטי)
בהודעה דרמטית שפרסם הערב יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', הוא הבהיר לראש הממשלה נתניהו כי לא יישאר חבר בקואליציה אם לא יהיה ברור שאחרי הפעלת השלב הראשון בעסקה, ישראל תחזור להילחם בעוצמה מלאה עד להשמדת חמאס | ההכרזה מגיעה אחרי שעות רבות של דיונים לפני כינוס הקבינט (פוליטי)
רוב הגנרלים במיל. ואנשי הצבא המעוטרים שהשתלבו במערכת הפוליטית לא הוכיחו הישגים משמעותיים או יכולת ציבורית יוצאת דופן | דווקא הקיבעון הצבאי גרם להם לחוסר מיומנות חברתית ולעיתים לכישלון | בנוסף, המעורבות של קצינים בכירים ביוזמות פוליטיות אינן יעילות וצודקות, והכל תלוי מאיזה צד מסתכלים (מגזין)
התפטרותו של יואב גלנט מהכנסת בהצהרה דרמטית על הרצון להמשיך להשפיע פוליטית, ממשיכה להדהד בתוך המסדרונות הפוליטיים ולפי דיווח מהיום, גורמים שהיו במערכת הביטחון בעבר וכאלו עושים מילואים, מפעילים לחץ על יואב גלנט שיחזור בו | בינתיים שר הביטחון לשעבר גלנט, פסל את האפשרות לחזור בו מההתפטרות שתיכנס לתוקף ביום ראשון בבוקר (פוליטי)