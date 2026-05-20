ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, סיפק היום (רביעי) אירוע מביך נוסף, כאשר בהודעה דרמטית שיצאה מטעמו, הודיע בנט כי הוא עושה את דרכו לכנסת במטרה מוצהרת להילחם נגד קידום חקיקת חוק הגיוס. אולם, בדיקת לוחות הזמנים של ועדות הכנסת העלתה כי המהלך לא רלוונטי: הודעתו של בנט לתקשורת פורסמה לאחר שהדיון הרלוונטי על החוק בוועדה כבר הסתיים וננעל, מה שהפך את הגעתו למשכן לחסרת יכולת השפעה על המהלך.

למרות התזמון הבעייתי, סביבתו של בנט בחרה להשתמש ברטוריקה חריפה במיוחד נגד הממשלה והעומד בראשה. בהודעה הרשמית מטעם לשכתו נמסר כי מטרת הגעתו של ראש הממשלה לשעבר היא "לבלום את הממשלה היוצאת מלחוקק ברגעיה האחרונים את חוק ההשתמטות".

עוד נכתב בהודעת הלשכה כי הצעד של בנט מגיע "על רקע ניסיונותיו הנואשים של נתניהו ללחוץ על חברי הקואליציה לבגוד בחיילי צה"ל ובצו מצפונם". בנט עצמו הוסיף מסר תקיף שצוטט בהודעה, בו שרטט קו ברור בין המשרתים לאלו שלא: "לא ניתן להם להפקיר את חיילי צה"ל. אנחנו נשמור על החיילים. ברית המשרתים תביס את ברית המשתמטים".

בעוד בנט עושה את דרכו למשכן, הדיון עצמו – שכאמור הסתיים מוקדם יותר – סיפק כותרות משמעותיות באשר לכוונות הממשלה. מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, שהשתתף בוועדה, הציג עמדה נחרצת והבהיר כי הקואליציה מתכוונת לקדם את חוק הגיוס במקביל להארכת שירות החובה.

פוקס ציין כי הממשלה נחושה להעביר את חוק הגיוס בקריאה שנייה ושלישית, כשהוא כרוך יחד עם החוק המאריך את שירות החובה ל-36 חודשים. "אנחנו גם מאמינים שהשלמת שני החוקים הללו, והכוונה היא להעביר אותם בקריאה שנייה ושלישית יחד, תוביל גם לגידול משמעותי יותר בגיוס חרדים", טען פוקס בפני הנוכחים בדיון.