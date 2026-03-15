מזעזע: אלמונים הציתו מזוזה בפתח אחד הבתים בבני ברק

לפני מספר ימים אירע אירוע חריג ומדאיג ברחוב צייטלין בבני ברק. אישה ששבה לביתה גילתה לתדהמתה כי במקום שבו הייתה קבועה המזוזה בפתח הדירה נותר כתם שחור של שריפה. בית המזוזה עצמו הותך מעוצמת האש, והקלף נמצא מוטל על הרצפה כשהוא חרוך.
לדברי האישה, אין לה כל סכסוך או היכרות עם אדם שעלול היה לבצע מעשה כזה כלפיה. מתוך כך היא סבורה כי מדובר בפגיעה מכוונת ביהדות ובמזוזה כסמל יהודי המייצג אותה.
האישה הזעיקה את המשטרה, ושוטרים הגיעו למקום על מנת לבדוק את הזירה ולאסוף ממצאים. עם זאת, עד כה לא נרשמה התקדמות ממשית בחקירת האירוע.
מדובר במעשה חמור ומטריד, המעורר זעזוע עמוק בשל הפגיעה בסמל יהודי מובהק. אנו קוראים למשטרת ישראל לפעול בנחישות לאיתור האחראים למעשה ולהביאם לדין ולמנוע הישנותם מקרים כאלו בעתיד ח"ו.
ממשטרת ישראל נמסר בתגובה:
עם קבלת התלונה נפתחה חקירה שעודנה מתנהלת במטרה להגיע לחקר האמת.
