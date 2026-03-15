בבלי
חקירה ללא התקדמות עד כה

מזעזע: אלמונים הציתו מזוזה בפתח אחד הבתים בבני ברק

פני מספר ימים אירע מקרה מזעזע, אלמונים שרפו מזוזה בפתח אחד הבתים בבני ברק | עד כה לא נראתה התקדמות של ממש בחקירה והפורעים לא נמצאו (חרדים)

המזוזה השרופה (צילום: י.י.)

לפני מספר ימים אירע אירוע חריג ומדאיג ברחוב צייטלין בבני ברק. אישה ששבה לביתה גילתה לתדהמתה כי במקום שבו הייתה קבועה המזוזה בפתח הדירה נותר כתם שחור של שריפה. בית המזוזה עצמו הותך מעוצמת האש, והקלף נמצא מוטל על הרצפה כשהוא חרוך.

לדברי האישה, אין לה כל סכסוך או היכרות עם אדם שעלול היה לבצע מעשה כזה כלפיה. מתוך כך היא סבורה כי מדובר בפגיעה מכוונת ביהדות ובמזוזה כסמל יהודי המייצג אותה.

האישה הזעיקה את המשטרה, ושוטרים הגיעו למקום על מנת לבדוק את הזירה ולאסוף ממצאים. עם זאת, עד כה לא נרשמה התקדמות ממשית בחקירת האירוע.

מדובר במעשה חמור ומטריד, המעורר זעזוע עמוק בשל הפגיעה בסמל יהודי מובהק. אנו קוראים למשטרת ישראל לפעול בנחישות לאיתור האחראים למעשה ולהביאם לדין ולמנוע הישנותם מקרים כאלו בעתיד ח"ו.

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה:

עם קבלת התלונה נפתחה חקירה שעודנה מתנהלת במטרה להגיע לחקר האמת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר