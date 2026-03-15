שיא גינס חדש: ארגון הנוער היהודי בקנדה (JYN) חשף בסוף השבוע את המזוזה הגדולה בעולם, העומדת בגובה 146.98 ס"מ | המזוזה, שנוצרה לאחר שלוש שנות עבודה ונתרמה על ידי יוסי ושנה אוסטפלד, עקפה שיא קודם שהיה שייך למזוזה שהוצגה בישיבה בירושלים (בעולם, יהדות)
בכניסה למשכנם הרשמי של ראשי עיריית ניו יורק מוצבת מזוזה. קבע אותה ראש העיר היהודי לפני כיובל שנים אברהם בים. חוקי השימור העירוניים מונעים להוריד אותה | אם יבחר ממדאני לגור בבית הוא כנראה יצטרך להיתקל בה תכופות בכניסה (יהדות בעולם)
בין הארוחות החגיגיות לבין המפגשים המדיניים הרשמיים, עוברות בין הצדדים מחוות ומתנות יקרות ערך, לרוב בעלות סמל וחשיבות | הפעם הייתה זו מזוזה משברי טיל איראני בצורת מפציץ B-2 ודולר מהרבי, ובפעם הקודמת היה זה ביפר מוזהב | יצאנו לסקור את המתנות שהוחלפו בין הצדדים במרוצת השנים: איזו מתנה העניקה הגב' נתניהו לגב' אובמה - אחרי שהתייעצה עם הגולשים ברשת? וגם: איזו מתנה קיבל הכלב של משפחת אובמה? | סקירה מרתקת (מגזין כיכר)