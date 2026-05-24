שריפה משתוללת בקניון בהרצליה, כוחות חירום מפנים לקוחות

דרמה בשעת צהרים (ראשון) בלב הרצליה: עשן סמיך שהחל להיתמר מעל גג קניון "שבעת הכוכבים" המוכר בעיר, עורר בהלה רבה והוביל לפינוי מהיר של רבים מהנוכחים במקום.

השריפה, שפרצה מסיבה שעדיין נחקרת, התמקדה באזור הגג של מתחם הקניות, כאשר עדי ראייה דיווחו על ענני עשן כהים ובהירים שנראו למרחוק וכיסו את החלק העליון של המבנה, בסמוך לשלטי החנויות המובילות בקניון.

עם קבלת הדיווחים הראשוניים על פרוץ הדליקה, הוזנקו למקום צוותים מורחבים של לוחמי אש מתחנת הרצליה ומתחנות מחוז דן. הכוחות שהגיעו לזירה זיהו את מוקד האש על הגג ופתחו מיד בפעולות הגנה וכיבוי, במקביל לסריקות נרחבות בתוך המבנה כדי לוודא שאיש לא נותר לכוד. בשל החשש הכבד מהתפשטות האש ומהרעלת עשן, הוחלט על פינוי מיידי ומלא של כלל המבקרים, העובדים והקונים ששהו באותה עת בחנויות ובמסעדות הקניון.

בתיעודים בלעדיים מתוך הזירה ניתן לראות את רכבי הכיבוי הרבים פזורים סביב המבנה הגדול, כאשר לוחמי האש, מצוידים בציוד מגן מלא, נערכים לפריסת זרנוקים ועולים לעבר הגג הבוער. המשטרה חסמה לתנועה את הצירים המובילים לקניון כדי לאפשר לכוחות ההצלה נגישות מלאה, ופתחה בחקירה יחד עם חוקר דליקות מטעם כבאות והצלה כדי לברר את הנסיבות המדויקות שהובילו לפרוץ השריפה במתחם.