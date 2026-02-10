האדמו"ר מויז'ניץ מונסי המבקר בימים אלו בלייקווד לטובת מוסדותיו הק', הגיע אמש לביקור אצל האדמו"ר מהארנסטייפל | במהלך הביקור הרחיבו האדמו"רים בנועם שיח במנהגי בית טשערנוביל, ובשגב עבודתם הק' של מאורי החסידות בשנות דור להשפיע כל טוב לעדרים מתוך שפע והרחבת הדעת (חסידים)
בביתר עילית נחגג ברוב פאר והדר מעמד לכבודה של תורה בישיבת "עמק החכמה", בשילוב שמחת שבע ברכות לכלה, בת המנהל הרוחני הרב אברהם ברוך פישגרונד, חתן האדמו"ר מהארנסטייפל, עב"ג החתן בן הרב שלמה טברסקי (חסידים - עולם הישיבות)
האדמו"ר מסטרופקוב חגג בשמחה גדולה את שמחת ה'שבע ברכות' לנכדו החתן בהיכל בית מדרשו בירושלים, לאחר שנאלץ לפספס את החתונה עצמה בשל סגירת השמים בישראל, מה שגרם לו להיתקע בקפריסין| בסיום השמחה רקד ריקודי קודש לפני הכלה והחתן (חסידים)