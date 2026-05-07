מלח אמריקני במשחתת במצרי הורמוז ( צילום: סנטקום )

ערוץ החדשות 'אל-ערבייה' הממוקם באיחוד האמירויות דיווח היום (חמישי) על התפתחות דרמטית במשבר מצר הורמוז: הושגו הבנות בין איראן לארצות הברית בנוגע לפתיחה מחדש של המצר האסטרטגי, בתמורה להסרת המצור על נמלי איראן.

על פי הדיווח, בשעות הקרובות צפויה הקלה משמעותית עבור האוניות התקועות במצר הורמוז, שדרכו עוברים כ-20% מאספקת הנפט העולמית. המשבר, שהחל לפני מספר שבועים, גרם לעליית מחירים חדה בשווקי האנרגיה העולמיים ולחששות מפני משבר כלכלי רחב היקף. רקע: המשבר במצר הורמוז המתיחות במצר הורמוז החלה לאחר שארצות הברית הטילה מצור ימי על איראן במסגרת מבצע 'זעם אפי'. הנשיא דונלד טראמפ איים השבוע כי אם איראן לא תיכנע לדרישות האמריקניות, ההפצצות יחזרו בעוצמה כפולה. ערוץ איראני פרסם סרטונים מבני ברק במסגרת קמפיין גיוס מרגלים אליהו לוי | 17:37 כתגובה, איראן פרסמה הוראות מעבר חדשות ומחמירות במצר, הכוללות תשלום במטבע האיראני בלבד, ערבויות בנקאיות דרך בנקים איראניים, ודרישה לפיצויים ממדינות שהטילו סנקציות על טהראן.

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

לחץ בינלאומי ומשא ומתן אינטנסיבי

על פי דיווחים בינלאומיים, הצדדים מתקדמים לקראת חתימה על 'זכרון דברים' במטרה לסיים את המלחמה לזמן מוגבל ולפתוח את מיצרי הורמוז. המתווה המתגבש אינו מהווה הסכם שלום כולל, אלא מזכר הבנות קצר-טווח שנועד לעצור את הלחימה בשטח.

הנשיא טראמפ נשמע אופטימי בנוגע לאפשרות של פריצת דרך קרובה. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אמר הנשיא כי "הם רוצים לעשות עסקה... זה מאוד אפשרי". בתוך כך, טראמפ הבהיר כי הוא מעריך שהמלחמה תסתיים במהירות: "אסור לנו לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני, רוב האנשים מבינים שמה שאנחנו עושים הוא הדבר הנכון, וזה יסתיים במהירות".

סין מפעילה לחץ על איראן

התפתחות נוספת שתרמה להבנות היא הלחץ הסיני על איראן. הרגולטור הפיננסי בסין הורה לבנקים הגדולים במדינה להפסיק להעניק הלוואות חדשות לחמישה בתי זיקוק פרטיים בשל קשריהם לנפט איראני המצוי תחת סנקציות אמריקאיות.

המהלך הסיני מגיע בעיתוי קריטי: הנשיא טראמפ צפוי להגיע בקרוב לביקור בבייג'ינג לפגישה עם הנשיא שי ג'ינפינג. בוושינגטון מבינים כי יציבות שוק הנפט העולמי וסיום המתיחות מול איראן תלויים בשיתוף פעולה סיני, שכן סין היא הרוכשת המרכזית של הנפט האיראני.

השלכות על ישראל

במערכת הביטחון הישראלית עוקבים בדריכות אחר המגעים בין וושינגטון לטהראן. על פי דיווח בחדשות 12, בכירים במערכת הביטחון מוטרדים מכך שהמהלך הדיפלומטי עלול להוביל בסופו של דבר להסכם שיצמצם את חופש הפעולה של צה"ל בלבנון.

"האמריקנים למעשה חיברו בין הזירות - איראן וחיזבאללה - וסנדלו אותנו", אמר בכיר במערכת הביטחון. "אנחנו לוקחים בחשבון שבהסכם כזה יש סעיף שיכול לעצור אותנו מלפעול בלבנון".