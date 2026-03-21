שבוע טוב ומבורך! זיידל'ע בעוד מדור עם חן יהודי מהרגעים המיוחדים של השבוע האחרון במחוזות החרדיים בארץ ובעולם | מי הנגיד שנחת במסוק פרטי מהשמיים, איזה אדמו"ר נצפה בשיא הפשטות באולם שמחות, למה נשרו "פעקלאך" מהתקרה בביהמ"ד הגדול בירושלים, ומי העסקן שקנה טלית בלי קשר לסערה? כל התשובות, כל התיעודים וכל הנייעס שחם יותר מהמצות – בפנים! (חרדים)
מאות מתושבי העיר בני ברק, רבנים, ואנשי ציבור נהרו בליל שבת לשמחת שלום זכר של ניצול כת 'לב טהור' | האירוע המרגש ערך אחד מחברי הקהילה שברח בעבר מהכת ועלה לישראל, האירוע הייתה אירוע חגיגי ומרגש במיוחד | בקהילה רואים בה אירוע ניצחון והתחלה חדשה עבור המשפחה, שמתקבלת באהבה ובחיבוק חם לאחר שנים ארוכות של נדודים | בהמשך השבוע, בליל שני וביום שלישי, ייערכו שמחת הוואכט נאכט והברית המילה, בהשתתפות רבנים ואדמו"רים מכובדים (חסידים)