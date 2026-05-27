קטרקט - מידע מקיף על המחלה

קטרקט היא מחלת עיניים נפוצה המאופיינת בעכירות הדרגתית של עדשת העין, מה שגורם לירידה ברמת הראייה ובמקרים חמורים עלול להוביל לעיוורון מוחלט. המחלה נחשבת לאחד המפגעים העיקריים לבריאות העיניים בעולם, במיוחד בקרב אוכלוסייה מבוגרת. קטרקט מתפתח בדרך כלל באופן הדרגתי לאורך שנים, כאשר החלבונים בעדשת העין מתקבצים ויוצרים אזורים עכורים המפריעים למעבר האור.

מחקרים עדכניים בתחום הבריאות מצביעים על קשר משמעותי בין פעילות גופנית סדירה לבין הפחתת הסיכון להתפתחות קטרקט. מחקר חדש מראה כי פעילות גופנית לאורך זמן עשויה למנוע או לעכב את התפתחות המחלה באופן משמעותי. ממצאים אלו מדגישים את החשיבות של אורח חיים פעיל כחלק ממניעת מחלות עיניים ושמירה על בריאות הראייה לאורך שנים.

גורמי הסיכון להתפתחות קטרקט כוללים גיל מבוגר, חשיפה ממושכת לקרינת UV, עישון, סוכרת, שימוש ממושך בתרופות סטרואידיות ופגיעות קודמות בעין. בנוסף, גורמים גנטיים ותזונה לקויה עשויים להגביר את הסיכון למחלה. הבנת גורמי הסיכון מאפשרת לאנשים לנקוט בצעדי מניעה מתאימים ולהקפיד על בדיקות עיניים תקופתיות.

תסמיני קטרקט כוללים ראייה מטושטשת או עכורה, רגישות מוגברת לאור, קושי בראייה בלילה, ראיית הילות סביב מקורות אור, דהייה של צבעים וצורך תכוף בהחלפת משקפיים. תסמינים אלו מתפתחים בהדרגה ועשויים להשפיע באופן משמעותי על איכות החיים והיכולת לבצע פעולות יומיומיות כמו קריאה, נהיגה ועבודה.

הטיפול העיקרי בקטרקט הוא ניתוחי, כאשר מדובר באחד הניתוחים הנפוצים והבטוחים ביותר ברפואה המודרנית. במהלך הניתוח מוסרת העדשה העכורה ומוחלפת בעדשה מלאכותית שקופה. שיעור ההצלחה של ניתוחי קטרקט גבוה מאוד, ורוב המטופלים חווים שיפור משמעותי בראייה לאחר ההליך. בשלבים המוקדמים של המחלה ניתן לנהל את התסמינים באמצעות משקפיים מותאמים ותאורה מתאימה.

מניעת קטרקט כוללה מספר צעדים פשוטים אך יעילים: שמירה על אורח חיים בריא הכולל פעילות גופנית סדירה, הגנה על העיניים מפני קרינת UV באמצעות משקפי שמש איכותיים, הימנעות מעישון, שמירה על תזונה מאוזנת עשירה בנוגדי חמצון, ובקרה על מחלות כרוניות כמו סוכרת. בדיקות עיניים תקופתיות מאפשרות גילוי מוקדם של המחלה וטיפול בזמן.