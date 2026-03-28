לוחמי צה"ל בדרום לבנון. ארכיון

בשני אירועים נפרדים במהלך היממה האחרונה נפגעו כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון מירי נ"ט ורקטות. אתמול (ערב שבת), קצין לוחם נפצע באורח קשה וקצין לוחם נוסף נפצע באורח בינוני כתוצאה מירי טיל נגד טנקים במהלך היתקלות עם כוחות חיזבאללה.

באירוע נוסף שהתרח שבליל שבת, קצין לוחם נפצע באורח קשה ושישה לוחמים נפצעו באורח בינוני כתוצאה מירי רקטי לעבר הכוחות הפועלים במרחב. כל הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי חולים, ומשפחותיהם עודכנו על מצבם.

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

בערב שבת קיים הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר סיור שטח והערכת מצב בדרום לבנון, במהלכו שוחח עם מפקדים ולוחמים בסדיר ובמילואים. "יש פה דור של גיבורים. זוהי מערכה גורלית והכרחית", אמר הרמטכ"ל במהלך הביקור.

זמיר הדגיש כי "אנחנו בצומת דרכים היסטורית. אנחנו פועלים על פי תוכנית באופן התקפי כדי לשנות את המצב הביטחוני מיסודו - מטהרן ועד ביירות". הרמטכ"ל התייחס גם לתקיפות שביצע צה"ל בשבוע האחרון נגד גשרים ומעברי גישה מצפון לנהר הליטני, שלדבריו שימשו להעברת מחבלי כוח רדואן ואמצעי לחימה דרומה.