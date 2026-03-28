הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים בערב שבצ סיור שטח והערכת מצב בדרום לבנון, עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 91, תת-אלוף יובל גז, מפקד חטיבה 769, אלוף-משנה י׳ ומפקדים נוספים.

הרמטכ״ל שוחח עם המפקדים והלוחמים בסדיר ובמילואים, קיים הערכת מצב, קיבל סקירה מבצעית ונתן דגשים להמשך הפעילות בדרום לבנון.

במהלך דבריו אמר הרמטכ"ל: "רואים פה את כל המרחב שנמצא לפנינו, שמשם יורים לכיוון היישובים שלנו, ואנחנו מבינים פה את המשימה יותר טוב מכל. אני חושב שהשטח הזה שאנחנו רואים אותו לפנינו משקף בצורה מאוד משמעותית את המשימה, את האיום ואת הכיוונים שאליהם אנחנו הולכים.

"יש פה דור של גיבורים. זוהי מערכה גורלית והכרחית. אני חושב שאתם עושים עבודה מעולה וצריך לראות שעכשיו אנחנו מתמידים ומנצלים את הזמן לטובתנו. אתמול הותרו לפרסום שמותיהם של סמ"ר אורי גרינברג ז"ל וסמל אביעד אלחנן וולנסקי ז"ל".

התרעה מקדימה חריגה של שתי דקות • אזעקות בגוש דן ובדרום שלמה קליין | 10.04.26

זמיר הוסיף: "השבוע תקפנו גשרים ומעברי גישה מצפון לליטני. הגשרים שימשו למעבר עבור מחבלי רדואן ולהעברת אמצעי לחימה דרומה, לצורך פגיעה באזרחי מדינת ישראל.

"אנחנו בצומת דרכים היסטורית. אנחנו פועלים על-פי תוכנית באופן התקפי כדי לשנות את המצב הביטחוני מיסודו - מטהרן ועד ביירות".

"הלחימה שלכם מול חיזבאללה חשובה", הוסיף הרמטככ"ל: "בזכותכם הארגון ממשיך להיפגע והארגון נחלש. אנחנו מפרקים ונמשיך לפגוע באויבנו בכל חזית בה נידרש לכך - נמשיך לפעול ונהיה פה ככל שיידרש כדי להביא לפגיעה משמעותית ולהסיר את האיום בצפון. יש לנו עוד תוכניות משמעותיות להמשך המערכה יישובי הצפון סומכים עליכם - תמשיכו לפעול באופן התקפי ומקצועי ולהסיר את האיומים מעל היישובים. אני סומך עליכם.

"במערכה מול איראן, השבוע נגביר את קצב התקיפות, עד כה פגענו קשות ביכולות ייצור הטילים, בתשתיות שנותרו מתוכנית הגרעין שלו ובמטרות שלטון".