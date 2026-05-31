הלזה ייקרא שותף? בושה: וועדת השרים לחקיקה אישרה את החוק המבטל את הייצוג ההולם לציבור החרדי וועדת השרים לחקיקה בראשותו של שר המשפטים לוין אישרה את חוק "העדפה מתקנת למשרתים" של ח״כ סעדה, המבטל את הייצוג ההולם לציבור החרדי במשרדי הממשלה ובמגזר הציבורי | ח"כ מקלב: "חוק העדפה מתקנת שהעביר ח״כ הרב גפני הוא תיקון אי שוויון, וביטולו מהווה מהלך דורסני ופוגעני כנגד הציבור החרדי" (פוליטי)