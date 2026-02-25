ניצחון סוחף לחופש העיתונות בבית המשפט | השופטת דחתה תביעת לשון הרע של עורך הדין וקבעה: כלי תקשורת המפרסם הודעת דוברות רשמית נהנה מהגנה מלאה, גם אם התוכן פוגעני או שנוי במחלוקת | פסק דין שמשמח עיתונאים ומדאיג תובעים (חוק ומשפט)
שר הכלכלה והתעשייה במתקפה חריפה נגד ערוץ הטלוויזיה בעקבות תחקיר שלטענתו רצוף עיוותים ושקרים • "סטייה בוטה מכללי האתיקה וכשל עיתונאי עמוק" • בכתב התביעה המשתרע על פני 25 עמודים נטען: מדובר במתקפה אובססיבית ושיטתית • כל פרטי הדרמה המשפטית שנפתחה בבית המשפט המחוזי בלוד (בארץ, חוק ומשפט)
רשת ה-BBC הגישה בקשה לביטול תביעת הענק של דונלד טראמפ בטענה לחוסר סמכות שיפוטית והיעדר נזק ממשי לנשיא | הרשת מבקשת לעצור את הליכי גילוי הראיות בתיק העוסק בעריכה מגמתית של נאום המהומות בקפיטול, התנהלות שגררה תביעה של מיליארדי דולרים מנשיא ארה"ב (בעולם)
בית משפט השלום בתל אביב קבע כי יריבות פוליטית אינה מהווה "עיר מקלט" להשתלחויות פוגעניות | השופט דחה את טענותיה של פעילת השמאל שכינתה את עו"ד שמאי וחבריו "פושעים עלובים", וחייב אותה בפיצויים ובהוצאות משפט בסך עשרות אלפי שקלים (בארץ, חוק ומשפט)
בית המשפט דחה תביעת עיתונאי בכיר נגד ארגון הייטק ופעיל חברתי • נקבע כי איש תקשורת חב ברף ביקורת גבוה, ואין חובה לכלול את הבהרותיו המאוחרות • העיתונאי חויב ב-80,000 שקלים ופתח בגיוס המונים לערעור (חוק ומשפט)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים לתבוע את רשת התקשורת הציבורית בבריטניה - ה-BBC, בסכום דמיוני של מיליארד דולר בעקבות עריכה מטעה של סרטון, בו הוא נראה קורא לאלימות | מה סיכוייו לנצח בתביעה ומה BBC צפויה לענות על הטענות? (חדשות)
חברת ‘ימות המשיח’ טענה ללשון הרע חמור נגדה, לאחר שהאשימה את החברה המתחרה, בהפעלת קווים קוליים ובפיזור פאשקווילים | "ככל שיתעוררו מחלוקות עתידיות לרבות בשאלת הפיצוי בגין אי-הסרת קווי לשון הרע – הן יתבררו במסגרת דין תורה, ולא בערכאות" | מהלך הדיון, והכרעת שופטי ביהמ"ש: הפרטים המלאים (חרדים)