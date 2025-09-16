הגירה מרצון

נתניהו ולוין מקדמים הצעת חוק שתעניק לממשלה סמכות כמעט מלאה למנות ולפטר בכירים • כהונת רמטכ"ל, מפכ"ל, ראש השב"כ והיועמ"שית תסתיים אוטומטית תוך 100 יום מהקמת ממשלה חדשה | הקואליציה מתכוונת לקדם עוד לפני הבחירות (פוליטי)
התוכנית לעידוד הגירת תושבי עזה נדונה בעבר, אך גורמים בממשלה טוענים כי כעת ראש הממשלה בנימין נתניהו החל ליישם אותה בפועל, תוך רתימת המוסד והקצאת משאבים מדיניים | ההערכה בירושלים: המהלך נועד בין היתר למנוע את פרישת סיעת עוצמה יהודית מהקואליציה (פוליטי, מדיני)
סקר
חדש של המרכז
הפלסטיני למדיניות וסקרים מראה
ירידה בתמיכה בחמאס ובמתקפת 7
באוקטובר,
בעזה וביהודה
ושומרון | כמחצית
מתושבי עזה מוכנים לפנות לישראל בבקשה
לסיוע על מנת לעזוב את הרצועה למדינה אחרת | בעוד תוכנית טראמפ מתעכבת בניסיון למצוא מדינות מארחות, ייתכן שמצד הפלסטינים לא תהיה יותר התנגדות גורפת למהלך (חדשות
בארץ)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף הערב תוכנית חדשה לטיפול במשבר ההגירה הבלתי חוקית בארה"ב | במסגרת התוכנית, תציע ארה"ב סכום כסף וטיסה בחינם למהגרים בלתי חוקיים - עם אפשרות חוקית לחזור בעתיד במידה ויימצאו מתאימים (בעולם)
אחרי שאלפים עזבו כבר את עזה לטובת מגורים במצרים, האמריקנים הבהירו למצרים כי זו ההזדמנות האחרונה שלהם להיענות להצעת ההגירה מרצון ולקלוט מאות אלפי תושבי רצועת עזה, ובמידה ולא הסיוע של ארה"ב שעומד על מיליארדים - יקוצץ (חדשות, בעולם)
ןעדת השרים לענייני חקירה אישרה את הצעת החוק שיזם יו"ר ועדת החוקה להפסיק להשתמש בצמד המילים הגדה המערבית באופן רשמי ולומר רק יהודה ושומרון כאר מדברים על אותו אזור | במהלך הדיון בעד הצעת החוק שיזם חה"כ רוטמן, התווכחו שרי הליכוד האם עדיף להחיל ריבונות במקום לחוקק (פוליטי)
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ממשיך ללחוץ על תוכנית לפינוי אזרחי רצועת עזה למדינות שכנות ורחוקות | בשיחה עם כתבים אמר הלילה: "הלוואי שא-סיסי ייקח קצת פלסטינים מעזה. עזרנו להם מאוד, ואני בטוח שהוא יעזור לנו" | הנשיא טראמפ הסביר: "כשאתם מסתכלים על רצועת עזה, זה גיהינום במשך שנים. אז אני חושב שאפשר להוציא משם אנשים שיחיו בביטחון" (מדיני)