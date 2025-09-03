תלונה פלילית חדשה הוגשה בציריך נגד קיום ברית המילה על ידי יהודי שרודף את המצווה בכל רחבי אירופה | חשש ממשי מפני התפשטות התופעה הנוראה במדינות נוספות | חבר הכנסת היהודי בבלגיה זועם: "המתלונן מכחיש שואה ושקרן סדרתי" - וזה הפתרון לדבריו (חדשות)
חבר הפרלמנט החרדי בבלגיה מיכאל פרייליך הגיב למתקפתו של ראש הממשלה נתניהו בטוויטר על ראש הממשלה בארט דה-ובר | בשיחה עם כתבנו הוא מסביר את המורכבות של המצב הפוליטי בבלגיה - ומשווה לבן גביר וסמוטריץ' (מדיני)
ממשלת בלגיה שללה את מעמד הפליט ממוחמד חטיב, פעיל רדיקלי המזוהה עם רשת "סמידון" והחזית העממית | חטיב הואשם בהאדרת טרור ובהצדקת טבח אזרחים | חבר הפרלמנט מיכאל פרייליך בירך על ההחלטה, ואמר: "אין מקום למטיפי שנאה בדמוקרטיה" | חטיב צפוי לערער אך איבד את ההגנה המרכזית בבלגיה (חדשות, בעולם)
שמונה חודשים לאחר הבחירות בבלגיה, קמה ממשלה חדשה בראשות איש הימין הפלמי בארט דה-וובר | עלייתו של דה-ובר לראשות הממשלה מסמלת את הפעם הראשונה בה לאומן פלמי מקבל את המושכות של המדינה | היחס העוין לישראל צפוי גם הוא להשתנות בקרוב (חדשות, בעולם)
יהודי בלגיה המתגוררים בירושלים נאלצו להתמודד עם מדיניות ארוכת שנים, במסגרתה נאלצו לפנות לקונסוליה במזרח ירושלים תוך סיכון חייהם | לאחר פעילות מאומצת בנושא, הצליח חבר הפרלמנט מיכאל פרייליך לשנות את המצב לטובה (חדשות)