נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה הערב (ראשון) בחריפות את התגובה האיראנית להצעה האמריקנית למשא ומתן. "קראתי עכשיו את התגובה של מי שמכנים את עצמם 'נציגי' איראן", כתב טראמפ. "אני לא אוהב אותה - היא בלתי מתקבלת על הדעת לחלוטין".

הדחייה החריפה של טראמפ מגיעה לאחר שאיראן העבירה למתווכים הפקיסטנים את תגובתה הרשמית להצעה האמריקנית, מסמך המשתרע על פני מספר עמודים וכולל דרישות מפורטות מצד טהרן. על פי דיווחים, התשובה האיראנית כללה הצעה להביא לסיום הלחימה ולפתוח באופן הדרגתי את מצר הורמוז לתנועה מסחרית, בתמורה להסרת המצור האמריקני על נמלים וספינות איראניות. בתגובה לדחייה האמריקנית, מסר בכיר במשטר האיראני לסוכנות הידיעות תסנים הצהרה זלזלנית במיוחד. "הרגע ראינו את תגובת 'לכאורה נשיא ארצות הברית' לתשובת איראן", אמר הבכיר. "זה לא חשוב בכלל; אף אחד באיראן לא כותב תוכניות כדי לרצות את טראמפ". הבכיר האיראני הוסיף כי "צוות המו"מ צריך לכתוב תוכניות רק לזכות העם האיראני, וכאשר טראמפ לא מרוצה מזה, זה כנראה טוב יותר". בסיום דבריו, הוא תקף את הנשיא האמריקני: "טראמפ בכלל לא אוהב את המציאות; לכן הוא מפסיד מאיראן שוב ושוב".

דרישות איראניות שנויות במחלוקת

על פי דיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל, התגובה האיראנית כללה התייחסות למאגרי האורניום המועשר, עם הצעה לדלל חלק מהחומר ולהעביר את היתרה למשמורת במדינה שלישית. אולם איראן הציבה תנאי מרכזי: היא דורשת לקבל ערבויות שהאורניום שהועבר למדינה השלישית יישלח בחזרה לידיה אם המשא ומתן ייכשל או במקרה שארה"ב תפרוש מההסכמים בשלב מאוחר יותר.

דרישה זו מהווה סלע מחלוקת משמעותי מול העמדה האמריקנית. בנוסף, איראן הביעה נכונות להשעות את העשרת האורניום לפרק זמן מוגדר, אולם מדובר בתקופה קצרה משמעותית מהמורטוריום בן 20 השנים שדרשה וושינגטון.

טראמפ תוקף את מדיניות אובמה

במקביל לדחיית התשובה האיראנית, פרסם טראמפ הודעה חריפה בה הוא תוקף את מדיניותו של ברק אובמה כלפי איראן. "איראן משחקת משחקים עם ארצות הברית במשך 47 שנים - עיכוב, עיכוב, עיכוב", כתב הנשיא. "ואז סוף סוף פגעה במכרה זהב כשברק חוסיין אובמה הפך לנשיא".

טראמפ חשף פרטים על העברת כספים עצומה לאיראן בתקופת אובמה: "מאות מיליארדי דולרים, ו-1.7 מיליארד דולר במזומן ירוק, שהוטסו לטהרן, הוגשו להם על מגש של כסף". על פי דבריו, "כל בנק בוושינגטון די.סי, וירג'יניה ומרילנד רוקן - זה היה כל כך הרבה כסף שכשהוא הגיע, לביריונים האיראנים לא היה מושג מה לעשות איתו".

יצוין כי המתיחות בין וושינגטון לטהרן ממשיכה להסלים, כאשר שני הצדדים מציגים עמדות נחרצות ומנוגדות.