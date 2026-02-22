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התמונה שמסעירה את עולם הישיבות: מה עשה הגר"ד כהן במטבח של ארמונות חן? | פורים בצל גזירת הגיוס: בחורי הישיבות טוענים - אין מענה אמיתי | האדמו"ר הפתיע את החסידים - זו הסיבה לביטול הנסיעות לחו"ל | שמע חרפתו ולא השיב: סיקור מהאירוע החמור בבני ברק | הת"תניקים באים: הג'ינגל המקורי של ישיבת נווה יעקב (מעייריב)
אשריכם ישראל | אלפי בני תורה מילאו אמש את אולמי 'ארמונות חן' בבני ברק בכינוס 'רוממתנו לדורות', אך את התיעוד המעניין ביותר קלטה המצלמה דווקא במטבח • מדוע סירב ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן להיכנס לאולם במשך חצי שעה, ואיך הפך כיסא פלסטיק פשוט לסטנדר של חבר מועצת גדולי התורה? • "זהירות בכבוד חבירו" - התיעוד והסיפור (חרדים)